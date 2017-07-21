Уж сколько толков ходит вокруг того, как должны одеваться таджикские девушки, женщины. Говорят о чуждой одежде – сатрах и хиджабах, при этом забывая напомнить, а не чуждая нам – это какая?

Этот пробел мы решили исправить сами. Причем не одни, а вместе с дизайнерами-модельерами Ниссо Каюмовой и Муродом Бобокуловым.

Итак, мы сделали подборку современных вариантов таджикских национальных платьев, чтобы доказать, что они могут выглядеть стильно, модно и экстравагантно.

Модель Ёсуман Холова Парвиз Турсунов 1 /13

По мнению дизайнера-модельера Ниссо Каюмовой, таджикский костюм легко отличить от какого-либо иного, ведь есть в нем черты, соответствующие исключительно таджикам. Дизайнер полагает, что истинно таджикский колорит одежде придают несколько элементов: специальный орнамент - хлопок (пахта), гранат (анор), тюльпан (гули лола) - и те материалы, из которых выполнены наряды. Помимо атласа и чакана, которые популярны среди таджичек не одно десятилетие, с прошлого года в моду вошли платья, пошитые из национального таджикского платка с длинными кистями. Эта новая дизайнерская идея стала первой новаторской за долгие годы в мире таджикской национальной моды.

А вот дизайнер-модельер Мурод Бобокулов, чтобы оживить свои платья и придать им неповторимости, берет за основу классику – атлас, но дополняет его необычным кроем и дизайном, а также вкраплениями из кружева, бисера, перьев и прочих аксессуаров. Благодаря этим хитростям национальные платья становятся маленьким произведением искусства.

Ну что ж, смотрите, выбирайте, радуйте себя и глаз окружающих.

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В начале июля в Худжанде начался рейд, рабочие группы ходят по общественным местам, просто улицам и убеждают женщин отказаться от ношения хиджабов и сатров.

Как идет пропаганда? По словам очевидцев, женщин, с которыми уже был проведен подобный разговор, нередко представители указанных групп не ограничиваются лишь рекомендациями:

- Не носи, ты же не арабка.

- Так муж говорит…

- Кто твой муж, скажи, мы ему на работу позвоним!

Или вот:

- Это чуждая таджичкам одежда, мы такое никогда не носили.

- А если я хочу так носить?

- Мы не заставляем, но имей в виду, что у тех, кто носит хиджабы, плохая репутация…

Годом ранее в столице в торговых центрах и на базарах прошел сначала рекомендательный рейд – продавцов уговаривали не ввозить на продажу «чуждую одежду», потом рейд перешел в негласный запрет. Дошло до того, что у некоторых продавцов товар просто изъяли.