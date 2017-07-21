Второго июля на вещевом рынке «Корвон» произошел восьмой по счету пожар, в результате которого пострадали торговые точки около трех сотен предпринимателей. Следствие все еще ведется, прилавки потихоньку восстанавливаются.

Рынок живет своей обыденной жизнью и похож, как всегда, на большой муравейник. Кто-то торгует, кто-то покупает или присматривается к товарам… В стороне от всей суеты лишь участок в секторе 6-х и 7-х ворот, где и произошел пожар.

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Вход в ворота №6 до сих пор остается закрытым. У ворот стоят охрана и сотрудники милиции. У ворот №7 припаркован автомобиль ОМОНа. Посторонних внутрь не пускают.

Пришлось пройти в соседние ворота и уже оттуда, через небольшой лаз в дальнем углу выйти непосредственно к торговым рядам «погорельцев».

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Здесь ведутся восстановительные работы, вывозится строительный мусор. По рядам зачем-то расхаживают охранники и милиция.

Мы побеседовали с несколькими пострадавшими торговцами.

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Предприниматели говорят о поджоге

Официально предполагаемая версия - короткое замыкание, но торговцы с ней не согласны. По их словам, ежедневно в 16:00 на рынке отключают электричество и версия замыкания нереальная.

Оптовый торговец обувью, назвавшийся Сафаром, говорит, что вся территория восстанавливается за счет администрации рынка.

- Поначалу нас не пускали даже расчищать мусор или посмотреть, что же произошло на самом деле. Говорят, было короткое замыкание электропроводки осветительных прожекторов. В эту версию, возможно, поверит ребенок. На всех электрощитах установлены «пакетники» (автоматический выключатель электрических цепей. – Ред.), которые при малейшей лишней нагрузке или замыкании должны сбросить энергопитание. Кроме этого, по всему периметру есть несколько пожарных гидрантов, пожарные щиты. Пожарные постоянно проводят рейды, заставляют каждую торговую точку оснащать огнетушителями, - говорит Сафар.

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В его сгоревшей точке было немного товара - только то, что на витрине, и пару десятков коробок с обувью. «Благо все остальное было на складах», – отмечает он.

У местных предпринимателей и сотрудников рынка главная версия пожара - умышленный поджог, который выгоден продавцам, реализующим чужой товар в качестве арендаторов торговых точек.

- Я думаю, что это поджог, как и в прошлый раз, когда горел «Корвон». Пожары и поджоги выгодны, чтобы скрыть убытки или воровство, ведь пожар - это форс-мажор, за который никто не несет ответственность, - говорит второй торговец. – Кроме того, это выгодно мародерам, которые не прочь под шумок обогатиться.

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По данным МВД, во время пожара было задержано 10 мародеров, которые, воспользовавшись ажиотажем, хотели украсть ценные товары с рынка.

По словам другого «погорельца», у него товар был на сумму около $ 20 тысяч.

- Я торгую одеждой, все сгорело до пепла, - говорит предприниматель. - Нам пообещали, что мы освобождаемся от уплаты налогов в течение этого месяца. Кроме этого в течение двух лет всем нынешним пострадавшим торговцам обещали освобождение от уплаты сборов. За свою торговую точку 1,5 м х 1,8 м я плачу арендную плату в 144 сомони, плюс ежедневные чеки по 3 сомони и оплату охраны - 1 сомони.

По его словам, пять лет назад, в сентябре, когда произошел пожар в оптовой части, их тоже освободили от уплаты этих сборов. Но от уплаты налогов их тогда не освобождали, хотя они и добивались этого.

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Территория восстанавливается досрочно

За дальнейшими комментариями мы обратились к исполнительному директору ООО «Бозори “Корвон”» Халиме Мавлоновой.

Директор напомнила о поручении мэра Душанбе в течение месяца восстановить сгоревшие торговые точки и магазины. «Но мы восстановим все досрочно. Уже на следующей неделе они будут функционировать», - отмечает она.

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«Также мы создали рабочую группу из числа представителей ООО «Рынок “Корвон”» и предпринимателей и в скорейшем времени определим объем ущерба, нанесенного каждому предпринимателю», - говорит она.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет около 400 тысяч сомони.

По словам Мавлоновой все восстановительные работы проводятся за счет рынка: «После прошлого, седьмого, пожара пятилетней давности все восстановительные работы проводились за счет рынка, но некоторые предприниматели заявляли тогда, что они тоже потратили ту или иную сумму. На этот раз мы даже при вывозе мусора и очистке территории не допустили туда владельцев торговых площадей, чтобы не было никаких разговоров…»

О проделанной работе группа доложит мэрии до 1 августа.