Дочь тренера московского футбольного клуба "Спартак" Романа Пилипчука Мария умерла в возрасте 23 лет, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Пилипчук вошел в тренерский штаб "Спартака" в июне 2016 года. В прошедшем сезоне он вместе с командой стал чемпионом России.

"Футбольный клуб "Спартак" выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье", — говорится в сообщении "красно-белых".

"Спартак" в ближайшем матче 23 июля в рамках второго тура чемпионата России сыграет в гостях с "Уфой".

Роман Пилипчук — бывший старший тренер молодежной сборной Таджикистана по футболу. На этой должности он проработал с 2015 года.

В 2016 году Пилипчук был также назначен старшим тренером молодежной сборной, однако в связи с неудовлетворительными результатами одного из международных турниров весь тренерский штаб сборной в отставку.

В конце июня 2017 года стало известно, что 49-летний Пилипчук вошел в тренерский штаб московского "Спартака".



