АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22-23 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- 22-23 июля в Душанбе состоятся последние дни работы выставки индийских товаров в комплексе "Кохи Борбад" в Душанбе.

- 23 июля состоится завершающий этап многонациональных командно-штабных учений «Региональное сотрудничество-2017» с участием сил безопасности Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана и США.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ИЮЛЯ

День языка.

1989 – Верховный Совет Таджикской ССР принял закон «О языке».

1990 – Впервые проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню языка

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ИЮЛЯ

2012 - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов в Хороге выступил по местному телевидению и призвал население области оказать содействие в поимке подозреваемых в причастности к убийству главы Управления Госкомитета национальной безопасности РТ генерал-майора Абдулло Назарова.

2012 - В городе Хорог был ранен прокурор Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Нафасбек Дильшодов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 ИЮЛЯ

1935 – Родился художник Рашид Абдурашидов.

1938-2010 – Родился композитор, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки композитор Фаттох Одинаев.

1939 – Родился Народный писатель Таджикистана Темур Пулодов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ИЮЛЯ

1955 – глава ГКНБ РТ Саймумин Ятимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 37-39 тепл.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.