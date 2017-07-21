В 2016 году экономика КНДР развивалась максимальными темпами с 1999 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки Центрального банка Южной Кореи.

Уточняется, что ВВП Северной Кореи вырос на 3,9%, особенно существенный вклад в рост внесли горнодобывающий (плюс 8,4%) и производственный секторы.

Агентство отмечает, что во многом ускорению темпов способствовало то, что страна оправилась от засухи 2015 года.

Кроме того, повышение военных расходов также положительно повлияло на динамику. При этом экономика КНДР растет, несмотря на усиление санкций в связи с испытаниями баллистических ракет и ядерного оружия.

ВВП на душу населения в КНДР составил $1,3 тыс. Это всего 4,5% от уровня Южной Кореи.