Открытое письмо от жителей столицы к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой остановить негуманное уничтожение животных на улицах города рассмотрели, но на строительство специального приюта столичная администрация не решилась. Бездомных животных, как и раньше, будут содержать в клетках при районных дорожно-эксплуатационных управлениях (ДЭУ) несколько дней, потом отвозить на городскую свалку и отстреливать. Раньше стреляли прямо на улицах города, теперь это делать запрещено.

Как сообщили «АП» в городской администрации, санитарная и ветеринарная службы Душанбе подписали протокол, согласно которому специальные подразделения будут отлавливать бездомных животных, помещать их в клетки при (ДЭУ), содержать там в течение 5 дней, в случае если за животным никто не обратится, то его отвезут на городскую свалку.

Здесь животных будут держать еще 10 дней, если никто за ними не приедет, произведут отстрел, после чего трупы сбросят в ямы «Беккари» - сооружения из влаго-термостойкого материала для обеззараживания трупов животных, врытые в землю.

Проводит отстрел животных на улицах города запрещен.

В случае если хозяин животного найдется, то он должен будет заплатить штраф в ДЭУ, прежде чем забрать своего питомца.

«Мы не выделили участок под строительство приюта для бездомных животных, мы будем работать согласно указанному протоколу, который был подписан после того, как в мэрию обратились жители города с жалобами на то, что животных уничтожают во дворах жилых домов», - отметили «АП» в администрации города.

В свою очередь, глава ветеринарной службы Душанбе Бобошох Давлатшохзода отмтеил «АП», что в их задачи входит вакцинация бездомных животных, с целью недопущения распространения эпидемий.

«За 6 месяцев этого года мы провели вакцинацию 4 тыс.156 собакам в Таджикистане. Я призываю всех граждан Таджикистана, которые имеют домашних питомцев, проводить регулярную вакцинацию своих животных», - сказал Давлатшохзода.

Между тем, в середине июня местные СМИ в очередной раз обратили внимание на отстрел бездомных животных, что вызвало в обществе большой резонанс. Активные жители Душанбе обратились к мэру города с просьбой остановить истребление бездомных животных на улицах столицы и подписали соответствующую петицию, которая была размещена на сайте Сhange.org. В свою очередь, мэрия Душанбе сообщила, что председатель города был ознакомлен с обращением и поручил соответствующим структурам, в том числе коммунальным службам города, изучить и рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос решения этого вопроса.