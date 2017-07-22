Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отказал в выплате компенсаций 15 пострадавшим при теракте в метро 3 апреля 2017 года.

Как следует из сообщения комитета, экспертиза не выявила у этих людей вреда здоровью, пишет Медуза.

«15 пострадавшим направлены письма комитета с разъяснениями причин отказа в осуществлении выплат единовременного пособия и материальной помощи. Информацией об обращении пострадавших, кому было отказано в выплатах, в судебные инстанции комитет не располагает», — говорится в сообщении.

Из 82 обратившихся за выплатой деньги получили 67 человек. В общей сложности из федерального и городского бюджета на это было потрачено более 46 миллионов рублей. На выплаты родственникам погибших было потрачено почти 30 миллионов рублей.

По данным СКР, двое пострадавших обратились в бюро судмедэкспертизы для повторного проведения экспертизы, после которой степень тяжести вреда здоровья одного пострадавшего была изменена с легкой на среднюю.

В комитете подчеркнули, что не отвечают за проведение экспертизы и признание граждан потерпевшими.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате погибли 15 человек, не считая террориста-смертника, почти 90 человек пострадали.

Как писала «Медуза», некоторые пострадавшие не смогли добиться признания вреда здоровья в результате экспертизы. В частности, со сложностями сталкиваются люди, получившие ущерб психике.