В матче второго тура отборочного турнира чемпионата Азии-2018 (U-23) в группе «Е» молодежная сборная Таджикистана в пятницу, 21 июля, одержала волевую победу над командой Бангладеш (3:1).

Уступая после первого тайма – 0:1, наши футболисты проявили характер во второй половине матча и забили три мяча. Забитыми голами отличились Амирджон Сафаров, Нозим Бободжонов и Зоир Джурабоев, сообщает Федерация футбола РТ.

Ранее в первом туре подопечные Хакима Фузайлова сыграли вничью со сборной Палестины (2:2).

В заключительном туре в воскресенье, 23 июля, наша «молодёжка» сыграет со сверстниками из Иордании. Эта встреча начнется в 18:30 по душанбинскому времени.

Напомним, в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 9 по 27 января 2018 года в Китае, выйдут победители 10 отборочных групп и 5 команд, занявшие вторые места в своих группах с наилучшими показателями.