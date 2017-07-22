Таможенники душанбинского аэропорта пресекли контрабанду 2,5 миллионов российских рублей из Таджикистана в Россию.

В ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади пассажиров авиарейса Душанбе-Москва, у таможенников вызвало подозрение поведение одного из пассажиров, сообщается на сайте Таможенной службы РТ.

Как показал досмотр жителя района Рудаки, проводившийся в присутствии понятых, на теле мужчины было 2,5 миллиона российских рублей, не указанных в декларации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Дальнейшее расследование ведет транспортная прокуратура Таджикистана.