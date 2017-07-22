Прасад сказал, что чувствовал себя хорошо и был в сознании во время операции

Индийский музыкант, страдавший распространенной среди людей его профессии болезнью - фокальной дистонией кисти, вызывающей спазмы в пальцах, перенес операцию на мозге с гитарой в руках. Игра на инструменте помогла медикам зафиксировать положительные результаты хирургического вмешательства непосредственно в ходе процедуры, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как рассказал пациент по имени Абхишек Прасад, в ходе операции врачи просили его играть на гитаре каждый раз, когда "сжигали" нейронную цепь в его мозге. По словам музыканта, ему "ярко" запомнилась каждая деталь процедуры, сообщает BBC Hindi .

Прасад рассказал, что сначала врачи установили рамку с четырьмя винтами у него на голове, чтобы разрезать его череп перед проведением МРТ-сканирования. "Сканирование помогло оценить, насколько глубоко можно вставить электроды, чтобы исправить цепи внутри мозга", - рассказал пациент.

По словам Прасада, он чувствовал себя "как электрогенератор во время операции", но боли не было.

Уже на операционном столе пациент почувствовал, что снова может играть на гитаре. "К шестому ожогу мои пальцы ожили. Я был в норме на операционном столе", - рассказал Прасад. Накануне, спустя неделю после операции, прошедшей в индийском городе Бангалор, врачи удалили швы с головы музыканта.

Как рассказал доктор Шаран Сринивасан, во время подобных операций пациент не чувствует боли, потому что находится под местной анестезией. Врач рассказал, что проделал в черепе у пациента 14-миллиметровое отверстие и вставил в него специальный электрод. По его словам, "целевые области" в мозге находились на глубине 8-9 сантиметров.

Доктор отметил, что положительный результат операции был очевиден уже во время самой процедуры: "Все время [операции] он был в сознании, и результат был получен на операционном столе, поскольку его пальцы начали нормально двигаться на гитаре".

К концу операции мои пальцы играли на все 100% и я мог ими двигать так, как раньше, — поделился впечатлениями пациент.

По словам Прасада, сейчас он ощущает небольшую слабость в своей левой руки и левой ноге. "Но за месяц я поправлюсь и начну полноценную практику", - выразил уверенность музыкант.

Сринивасан отметил, что "оперативная хирургия мозга" стала в Индии важной вехой в развитии медицины. "Люди с этим неврологическим расстройством обычно чувствуют себя подавленными и загоняют себя в угол. Это те пациенты, которым мы должны протягивать руку помощи", - отметил доктор.

Прасад снова может играть на гитаре IMRAN QURESHI

Фокальная дистония может сказываться на различных частях тела. Болезнь проявляется в спазмах, скручиваниях, повторяющихся движениях и неестественных позах. Прасад из-за своего недуга во время игры на гитаре не мог двигать средним, безымянным пальцем и мизинцем на левой руке.

Поначалу музыкант не знал о своей болезни. "Я думал, что окостенелость появилась из-за чрезмерной практики. Я сделал перерыв и попробовал снова, и понял, что облегчения нет. Некоторые врачи говорили мне, что это мышечная усталость, прописывали болеутоляющие, мультивитамины, антибиотики, физиотерапию и так далее", - рассказал музыкант.

Прасад заметил, что спазмы появлялись лишь во время игры на гитаре. Девять месяцев назад невролог диагностировал у него дистонию. "Мне посоветовали сделать операцию на головном мозге, но я испугался, но мой врач Шаран Сринивасан убедил меня сделать это", - рассказал пациент.

В 2010 году американский музыкант Роджер Фриш, страдавший эссенциальным тремором, сыграл врачам на скрипке, находясь на операционном столе. Так нейрохирургам удалось определить в его мозге участок, ответственный за координацию движений, и имплантировать туда электрод, блокирующий сигналы, посылаемые мозгом в различные части тела. Тремор музыканта уменьшился уже во время операции. Спустя несколько лет клиника Майо, в которой проводилась операция, сообщила, что Фриш с успехом продолжает свою концертную деятельность.