Новый президент Индии Рам Натх Ковинд из далитов - одной из низших каст "неприкасаемых"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму новоизбранному лидеру Индии Раму Натху Ковинду, который был избран на этот пост 20 июля.

"В связи с избранием Вас на высокий пост президента Республики Индия направляю Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания", — приводит текст поздравления пресс-служба таджикского лидера.

Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан и Индия имеют историко-культурную общность, что позволяет странам выстраивать отношения на основе взаимопонимания, равноправия, доброжелательности и взаимного доверия.

Президент Таджикистана выразил надежду, что совместные усилия приведут обе страны к взаимодействию на более высоком уровне, что, конечно же, в интересах двух народов. Таджикская сторона готова приложить все необходимые усилия в этом направлении, заверил Эмомали Рахмон.

Ковинд стал 14 президентом страны с 1950 года, и вторым президентом из далитов - одной из низших каст «неприкасаемых». Полномочия нынешнего президента Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, 25 июля вступит в должность Ковинд

Глава Таджикистана пожелал индийскому лидеру крепкого здоровья и новых успехов в выполнении возложенной на него миссии, а дружественному народу Индии – мира, стабильности и растущего благосостояния.

14-м по счету главой Республики Индия 20 июля был избран кандидат от правящей «Бхаратия Джаната парти» (BJP) Рам Натх Ковинд. За него отдали голоса 2390 членов коллегии выборщиков из пяти тысяч. Его соперница, Мира Кумар, получила 1844 голоса.

25 июля 71-летний Ковинд принесет присягу и станет новым президентом страны. Перед этим ему придется выйти из партии.

Ковинд с 1991 года он является членом BJP. С 1994 по 2006 год он был членом верхней палаты индийского парламента, с 2015 по 2017 занимал пост губернатора штата Бихар.

Ковинд — второй представитель касты неприкасаемых во главе страны после Кочерила Рамана Нараянана, занимавшего эту должность с 1997 по 2002 год. Как предполагают эксперты, BJP, выдвинув Ковинда, надеется заручиться голосами неприкасаемых, которые составляют примерно 20 процентов населения страны и обычно голосуют за Индийский национальный конгресс или за местные партии.