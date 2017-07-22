В провинции Гильменд на юге Афганистана совершил самоподрыв 23-летний сын лидера террористического движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзаде Абдур Рахман, известный также как Хафиз Халид. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в движении, пишет РБК.

По словам источника, Абдур Рахман врезался в здание на территории афганской военной базы на автомобиле, начиненном взрывчаткой. База находится в городе Герешк к северу от столицы провинции Гильменд — Лашкаргахе.



Хайбатулла Ахундзаде возглавил «Талибан» после того, как его предшественник, Ахтар Мансур был ликвидирован в результате удара американского беспилотника на границе Афганистана и Пакистана в мае 2016 года.



Мансур находился в международном розыске. По данным ООН, в 2000-е годы он отбывал наказание в Пакистане, а в 2006 году вернулся в Афганистан, где занимал должность губернатора провинции Кандагар. Считается, что Мансур организовал наркотрафик сразу в трех афганских провинциях. По предварительным данным, Мансур стал лидером «Талибана» в апреле 2013 года после смерти своего предшественника муллы Омара.