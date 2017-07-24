Республиканская информационная система будет создана в УГАИ МВД РТ. Ее деятельность будет заключаться в анализе и сборе всей информации, касающейся деятельности автоинспекции, в единую базу.

Презентация Информационной системы ГАИ состоялась 22 июля в Душанбе. Данная система будет располагаться в информационно-аналитическом центре УГАИ и даст возможность собрать информации в едином месте и разрабатывать его. По данным заместителя министра МВД Махмадсаида Саидзода, компания «Фароз» помогла обеспечить данную систему.

«Цель этой системы - повышение эффективной деятельности МВД при помощи широкого использования информационных и коммуникационных технологий, простоты порядка и сокращения документации, сокращения издержек, устранения коррупционных факторов, автоматизация взаимного межведомственного сотрудничества в процессе принятия управленческих решений, а также обеспечения эффективности и контроля деятельности образовательных результатов», - отметил на презентации Махмадсаид Саидзода.

По его словам, данный проект реализовывается в рамках постановления правительства Республики Таджикистан «О концепции формирования электронного правительства в Республике Таджикистан» от 30 декабря 2011 года.

В Информационной системе УГАИ будет располагаться информация о выплатах штрафов в «Амонатбанке», о страховом полисе, о техосмотре машин, об отделениях регистрации госавтономеров, отделениях по выдаче водительских прав и техпаспортов на машину.

Также, в режиме онлайн будет активна база о лицах, которые лишены права на вождение машины, лицах, которые находятся в уголовном розыске, и база лиц, разыскиваемых Интерполом. Информационная система в режиме онлайн будет объединена с 20 центрами по стране.

На презентации отмечалось, что у Информационной системы есть отдельный пункт по проверке знаний о правилах дорожного движения водителей, и получения водительских прав.

С целью предотвращения коррупции, все классы обеспечены камерами видеонаблюдения. Все записи камер видеонаблюдения будут архивироваться в данной системе с целью дальнейшего использования при необходимых проверках.

Также будут наблюдаться и практические экзамены. Один из экзаменов, который проходит на Автодроме, будет наблюдаться через магнитный сенсор, которые установлены на учебных машинах. Эта система и будет оценивать штрафные балы. То есть, автоматически уменьшается человеческий фактор при сдаче экзамена водителем.

Второй этап экзамена, где будущий водитель должен пройти определённую трассу, - будут установлены камеры видеонаблюдения с аудиозаписью. Данные записи также будут архивироваться, и проверяться при необходимости.

Отмечалось, что новые водительские права Таджикистана возможно беспрепятственно использовать в странах СНГ, Европейского Союза, США и Азии.

Также, в рамках проекта Информационной системы, камеры проекта «Безопасный город» будут установлены на всех перекрёстах города Душанбе. В Госавтоинспекции уверены, что записывая все нарушения, «Безопасный город» облегчит работу инспекторов УГАИ.

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