Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня провел телефонную беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поздравил своего узбекского коллегу с юбилеем.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Шавкат Мирзиёев в качестве лидера Узбекистана действует эффективно, обеспечивая социально-экономический рост своей страны и роста международного авторитета Узбекистана, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Была выражена уверенность развития двухсторонних отношений Ташкента и Душанбе во всех направлениях.

Главы государств выразили свою готовность в развитии отношений двух стран в интересах двух народов, которых связывают исторические общности, отмечается в сообщении пресс-службы президента РТ.

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