Председатель правления ОАО «Тоджиксодиротбонк» Тоджидин Пирзода провел расширенный брифинг с представителями отечественных СМИ и ответил на все вопросы относительно деятельности банка за последние полтора года.

О причинах возникновения проблем

Мировой финансовый кризис не обошел стороной и наш банк, причем последний кризис был уникальным по своему посткризисному шоку. Естественно, возникли затруднения, которые посеяли панику среди населения, что вызвало резкий отток средств. Это также сильно отразилось на нашем банке, так как основная часть обязательств банка приходилась на вклады от населения. Любые другие первоклассные банки, имеющие многолетнюю историю, оказавшись в такой же ситуации, непременно столкнулись бы с такими же трудностями.

Если все будет спокойно, мы будем работать и возвратимся к нормальному функционированию, так как в посткризисном управлении самый главный фактор – это время.

О деятельности временной администрации

В то время, когда в нашем банке по назначению Национального банка Таджикистана действовала временная администрация, наша команда параллельно работала над планом мероприятий и стратегией оздоровления финансового состояния; также мы встречались и вели переговоры с потенциальными инвесторами, причем свои предложения мы представляли временной администрации.

Когда в наш банк назначили временную администрацию, моей единственной просьбой, как председателя и как совладельца, было гарантировать то, что население полностью получит средства, вверенные нашему банку. Я был готов отдать всё взамен возврата средств нашим вкладчикам.

О правительственной поддержке

Приняв во внимание сложившуюся ситуацию вокруг Банка, и взвесив социальные последствия имеющегося напряжения, при непосредственной поддержке Лидера Нации, Президента РТ Уважаемого Эмомали Рахмона, Правительством Республики совместно с Национальным банком Таджикистана было принято решение о финансовой поддержке нашего Банка, с целью его оздоровления, как одного из системообразующих банков Таджикистана. Особенно необходимо отметить содействие Первого Заместителя Председателя Национального банка Таджикистана господина Нуралиева Джамолидина Камоловича, который вел и ведет переговоры с международными финансовыми организациями по дополнительной поддержке банка.

Господдержка предоставлена на пятилетний срок. В этом году мы должны возвратить 5% от этих средств, в будущем – 20%, а в последующие годы - по 25%. Данная поддержка покрывает 60% общих обязательств банка, оставшиеся 40% обязательств банк будет погашать за счет возврата кредитов, продажи имущества и привлечения дополнительных инвестиций.

Относительно выполнения своих обязательств перед клиентами

Благодаря господдержке «Таджиксодиротбанк» выполнил свои обязательства на общую сумму 2 млрд 26 млн сомони, что позволило вернуть часть доверия со стороны клиентов, в результате чего более 50% вкладчиков продлили сроки своих сбережений. Наряду с этим возвращается часть сбережений. На данный момент вкладчики получают свои средства ежемесячно в установленном порядке, а также по другим вариантам, предлагаемым банком.

За последние полгода у нас открыли счета несколько новых клиентов – юридических лиц, общий оборот по которым составляет около 20% оборота всех юрлиц.

На данный момент мы активно продаем имущество. Мы располагаем достаточным имущественным портфелем, имуществом, уже принятым на баланс в размере более 770 млн сомони, и активным портфелем заложенного имущества на сумму 1,5 млрд сомони, что полностью покрывает наши обязательства.

О расходах банка

Любой антикризисный план начинается с сокращения расходов, так и наш банк, согласно установленному плану мероприятий и стратегии оздоровления, был вынужден значительно сократить расходы. В частности, расходы, связанные с зарплатой сотрудников, снизились с начала года на 8,5 млн сомони, налоги – на 1,7 млн сомони, расходы, связанные с арендой - на 1,2 млн сомони и другие расходы – на 12,3 млн сомони.

Сокращено количество штатных сотрудников банка: с 1672 человек на 31 декабря прошлого года до 641 человека в настоящее время. 45 филиалов банка преобразованы в центры банковского обслуживания, и в настоящее время действуют 40 филиалов и 37 центров банковского обслуживания.

О финансовых показателях банка

В результате оздоровительных мероприятий показатели банка улучшились. Активы банка на 30 июня 2017 года составили 4 млрд 311 млн сомони, по состоянию на 30 июня 2017 года балансовый капитал составил 2 млрд 540 млн сомони, акционерный капитал - 2 млрд 620 млн сомони и регулятивный капитал - 743,4 млн сомони.

Также с 3 млрд 882 млн сомони (на 13 декабря прошлого года) до 1 млрд 771 млн сомони на 30 июня 2017 года уменьшились обязательства банка. Объем депозитов снизился на 65% и составил 1 млрд 58 млн сомони. В то время как на 13 декабря 2016 года обязательства банка перед клиентами составляли 3 млрд 11 млн сомони.

Общая сумма погашенных кредитных обязательств клиентами банка составила 514,2 млн сомони.

О недобросовестных сотрудниках и правоохранительных органах

Мы должны признать факт, что в нашей системе были и недобросовестные сотрудники. Для предотвращения в будущем таких случаев мы обратились в правоохранительные органы, в результате их привлекли к уголовной ответственности.

Для эффективной работы по возврату проблемных кредитов банк ведет совместную работу с Генпрокуратурой – так, в правоохранительные органы было передано 171 кредитное досье заемщиков, в числе которых 134 физических лица и 37 юридических лиц.

Также мы смогли вернуть свыше 160 млн сомони неактивных просроченных кредитов.

О привлечении иностранных инвестиций

Основной стратегической задачей банка, помимо возврата кредитов, является привлечение внутренних и внешних инвестиций. Мы ведём переговоры с различными финансовыми институтами, частными инвесторами и местными организациями и институтами.

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