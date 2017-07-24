Совокупная энергия, затрачиваемая на добычу криптовалюты биткоин, превысила энергетические затраты Таджикистана. На сегодняшний день индекс потребления энергии биткоина равен 14,59 ТВт•ч, сообщает Weacom.ru

По данным издания Digiconomist, если бы биткоин был страной, его энергозатраты были бы значительнее энергозатрат Таджикистана (12,38 ТВт•ч), африканской Республики Мозамбик (12,59 ТВт•ч) и Словении (13,87 ТВт•ч).

Добыча биткоинов — процесс энергоемкий. Чтобы вычислить, во сколько обходится добыча криптовалюты, был создан Индекс потребления энергии биткоина.

Изначально подсчитываются общие доходы от добычи биткоинов и пересчитываются в доллары. Затем полученное число преобразуется в киловатт-часы, исходя из средней цены за киловатт-час.

Биткоин — первая виртуальная валюта, которая базируется на технологии блокчейн. Биткойн — платёжная система, использующая одноименную расчётную единицу и одноименный протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Проводимые сделки необратимы, электронный платеж между двумя сторонами происходит без посредников. Средства никто не может заморозить, даже временно, за исключением самого владельца.



Согласно расчетам, биткоин уже обогнал три страны. Добыча одного биткоина обходится в 14,6 ТВт•ч (тераватт-час). Население Таджикистана при этом тратит только 13 ТВт•ч.

Примечательно, что один биткоин обходится всего лишь в 2 раза дешевле энергозатрат Беларуси и в 70 раз — России.

В получившемся рейтинге Таджикистан расположился на 84-й строчке. Выше идет Мозамбик, Словения, Биткойн (81-я позиция), Туркменистан, КНДР и Хорватия.

Отмечается также, что количество американских домохозяйств, которые могли бы существовать за счет энергии, затраченной за год на добычу биткоина, составляет 1 351 304.

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