По меньшей мере 35 человек погибли в результате подрыва террористом-смертником автомобиля возле дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Афганистана, пишет РБК.

При этом афганское издание Pajhwok сообщало о 24 погибших и 42 раненых. Как уточняло издание со ссылкой на пресс-секретаря МВД, взрыв автомобиля произошел в 7:00 утра по местному времени. Из 42 пострадавших 15 человек были госпитализированы в больницу. По данным корреспондента Pajhwok, все жертвы — мирные жители.



По данным Reuters, боевики радикального движения «Талибан» взяли на себя ответственность за теракт, совершенный в столице Афганистана. Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил в Twitter, что 37 «работников спецслужб» были убиты.



Ранее Reuters сообщал, что террорист-смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в западной части столицы Афганистана. По данным агентства, полиция оцепила район. По предварительным оценкам Tolo News, сообщалось о 12 погибших и десяти пострадавших.