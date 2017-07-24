Таджикский боксер Мехрубон Сангинов одержал победу в поединке над американским профессионалом Стефеном Дерстайном. Бой по версии World Boxing Board состоялся 22 июля в Шарлотте (штат Каролина, США).

Победив американца в первом раунде техническим нокаутом, молодой таджикский боксер в 21 лет стал чемпионом мира по версии WBB.

Обладателем этого пояса был американец Мигель Котто, но в этом году титул чемпиона мира по версии WBB был вакантным.

«Хочу выразить благодарность своему тренеру Сагатбеку Мусаханову который привел меня к титульному бою и немало вложил в меня силы и труда, - заявил Мкхрубон Сангинов после победы. - Также огромное спасибо Владу Уортону - известному промоутеру абсолютного чемпиона мира по боксу Косте Цзю. Конечно, хочу вам напомнить о своем первом тренере Парвизе Ахмедове, который очень многое сделал для меня».

Ранее было объявлено, что Сангинов встретится с американцем Джоном Бревером. Однако из-за травмы Бревер не смог выйти на ринг. Вместо него в соперники Мехрубону определили другого профессионала из США – Стефана Дерстайна.

- Наш поединок стал главным в вечернем шоу 22 июля в Шарлотте, - сообщил Мехрубон. – Он состоял из 10 раундов. Как известно, обладателем титула был Мигель Котто, который в 2011 году в бою против Рикардо Майорги стал чемпионом мира. До нашего боя титул был вакантным.

В настоящее время таджикский боксер проходит подготовку в Лас-Вегасе в зале Флойда Мейвезера. Тренировкой Сангинова руководят Флойд Мейвезер - старший и личный тренер боксера казахстанец Сагатбек Мусаханов.

- В зале Мейвезера идеальные условия для занятий, - сообщил Мехрубон Сангинов Asia-Plus. – В спаррингах встречаюсь с лучшими боксерами мира, что непременно положительно скажется на моей подготовке.

Мехрубон Сангинов в весовой категории 76,2 кг в предыдущих рейтинговых боях выиграл у боксеров из Грузии, Латвии, Польши.

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