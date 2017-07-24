Глава Согдийской области Абдурахмон Кодири вручил денежные суммы женщинам-предпринимательницам для развития их бизнеса. Суммы от 5 до 10 тыс. сомони, а в общем выделено 305 тыс. сомони, получили 45 женщин.

Заместитель председателя области Назира Гаффори в своем выступлении подчеркнула, что учреждение именных грантов председателя области позволяет овладевать профессией значительному количеству женщин, и, соответственно, повышать уровень их жизни.

По ее словам, в этом году ремесленницы представили интересные проекты для получения грантов председателя области: организация и развитие народных ремесел, таких как выпуск адраса и атласа, ковроткачество, вышивание сюзане, переработка шерсти, цветоводство, открытие швейных, хлебопекарных и кондитерских цехов.

Сам руководитель области также подчеркнул, что с целью развития народных ремесел резиденция исполнительного органа государственной власти Согдийской области в городе Худжанде будет передана государственному учреждению «Школа возрождения и развития ручного адрасо и атласоткачества и других народных ремесел», и для развития народных ремесел, которых в области имеются более 500 наименований, будут созданы все условия.

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