Лето выдалось у нас каким-то аномально жарким. Может, метеорологи его так и не назовут, но ощущения у нас именно такие. С началом жары в медучреждения стали чаще обращаться с жалобами на тепловой удар, сердце и давление.

Мы решили рассказать вам, как помочь человеку, которому стало плохо на солнце или просто в душном, жарком помещении.

Обращений стало больше

«Пациентов с признаками теплового удара стало много за последние недели, - отмечает врач-терапевт одной из душанбинских клиник Светлана Азимова. - В последнюю неделю ко мне лично приходят минимум по два-три человека в день с такими симптомами.

По ее словам, именно из-за перегрева ухудшилось состояние у нескольких ее пациентов-сердечников за последние месяцы. Это больные с ишемической болезнью сердца, с тяжелыми нарушениями сердечного ритма, признаками сердечной недостаточности. «У этих пациентов, несмотря на регулярное лечение, все равно ухудшилось состояние. Поэтому таким больным я вообще запрещаю выходить в жару на улицу», - говорит врач.

Удивительно, но в Скорой помощи о тепловых ударах не слышали…

Мы прозвонили лишь по столице. Завотделением скорой помощи «Истиклола» Дилшод Шоев отмечает, что с тепловым или солнечным ударами этим летом они никого не госпитализировали. На станции скорой помощи г. Душанбе в течение двух последних недель был зафиксирован только один подобный случай.

По рассказам же своих знакомых, да и по постам в соцсетях мы знаем, что случаев солнечных и тепловых ударов достаточно много. Как отмечает врач Светлана Азимова, «вполне возможно, что в городских государственных больницах таких больных больше по факту, но они не всем диагноз «тепловой удар» ставят, хотя он и зарегистрирован в международной классификации болезней».

Что усугубляет душанбинскую жару?

Душанбе с его заасфальтированными дорогами, бетонными домами, металлическими заборами, когда все эти сооружения в течение дня раскаляются на солнце и еще больше увеличивают температуру окружающей среды, напоминает большой котел.

Если к этому еще и добавить выбросы в атмосферу от автомашин, которые в такой «яме», как Душанбе, создают так называемый «парниковый эффект», то ситуация может совсем выйти из-под контроля.

В самую пору припомнить столичным, да и в общем таджикским властям массовую вырубку деревьев, дающих тень и посадку никчемных (в данном случае) елей и туй…

Что такое солнечный и тепловой удар?

Теперь о симптомах теплового удара, чтобы каждый мог оказать первую помощь себе или окружающим.

Отличие теплового удара от солнечного всего одно – тепловой удар может произойти от общего перегрева организма даже вне действия солнечных лучей, при солнечном ударе перегрев происходит на фоне действия прямых солнечных лучей. Симптомы обоих состояний могут проявиться не сразу, а в течение нескольких часов.

Происходит это из-за нарушения работы терморегулирующего центра, и температура тела продолжает повышаться даже при выходе в более прохладное помещение или на улицу. Следует знать, что тепловой удар может случиться и в тени при высокой температуре воздуха.

Симптомы

Усталость, разбитость, сонливость.

Шум, звон в ушах.

Головокружение.

Тахикардия (частота пульса может увеличиваться до 150-200 ударов в минуту).

Тошнота.

Головная боль.

Температура тела может повышаться вплоть до 41 градуса.

Частое дыхание.

Помните! Если человеку в этот момент не оказать помощь, то он потеряет сознание, и может произойти кровоизлияние в головной мозг.

Как оказать помощь?

Как же себя вести в ситуации, когда кто-то рядом почувствовал себя плохо или потерял сознание?

Прежде всего – убрать с солнца или вывести в более прохладное помещение.

Приподнять человеку голову, чтобы улучшить отток крови. Снять одежду и облить человека прохладной водой, либо завернуть во влажную простыню, чтобы быстрее охладить тело.

Положить влажный прохладный компресс на голову (захватить как можно больше площади головы пострадавшего).

Дать человеку обильное питье – холодную минеральную воду или крепкий сладкий чай.

Если состояние продолжает ухудшаться – вызвать скорую помощь.

Чтобы всего этого не случилось…

Как же помочь своему организму избежать удара? Предлагаем прислушаться к совету медиков.

Старайтесь как можно меньше времени находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте себя головными уборами и зонтами.

Носите одежду из натуральных тканей, которые не препятствуют дыханию кожи и не приводят к перегреванию организма.

При жажде рекомендуется пить не холодную воду, а теплую – она намного лучше утолит жажду и не вызовет проблем с горлом.

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно, но в аномальную погоду советуем не выходить на улицу с 10.00 до 18.00. Если это неизбежно, то защищайте все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и нанося на лицо, шею, руки солнцезащитный крем.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Не покупайте продукты без сертификации – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям.

Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму. Наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организма.

Чаще принимайте водные процедуры, что очистит поры и освежит ваше тело.

В сутки выпивайте не меньше 2 – 2,5 литров воды.

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 градусов.

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Увлажняйте воздух в квартире с помощью увлажнителей или просто влажных простыней, развешенных по дому.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

- Езжу на общественном транспорте. Своей машины нет. Но в такую жару это просто ад! Скажите, могут ли пассажиры требовать от водителей включать кондиционеры? Во всех маршрутках они есть, и это совсем не дорого – использовать эти кондёры. Но никто их не включает! – задала вопрос в редакцию «АП» жительница столицы Ольга.

Ответить мы попросили специалистов юридической компании «Химоя»:

- В Законе Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» говорится, что работа (товар или услуга) должны быть безопасными. Это общие положения.

Нигде конкретно не говорится, что в общественном транспорте обязательно должен быть кондиционер, но существуют Правила перевозок пассажира и багажа и ручной клади в автомобильном транспорте Республики Таджикистан, в которых подробно говорится о перевозках пассажиров и условиях, в которых они должны перевозиться, там указывается лишь о вентиляции транспортных средств».

Согласно пункту 4, «пассажирский салон в автотранспортных средствах, используемых при перевозках пассажиров, должен отапливаться в холодное и вентилироваться в жаркое время и не загромождаться инструментом и запасными частями».

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