Правоохранительные органы Таджикистана вышли на след и задержали жителя Хорога Косима Абдурасулова, который подозревается в убийстве 27-летнего земляка.

Он был задержан в минувшее воскресенье и сейчас содержится в СИЗО Хорога, сообщил «АП» Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД РТ.

Подозреваемый, находясь 16 июля на территории махалли Верхний Хорог (Бархорог), в результате конфликта выстрелил из пистолета в Алиназара Камбарова.

ужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия, а стрелявший скрылся и находился в розыске.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконное хранение оружия».

Косим Абдурасулов приходится братом Фрайдуну Абдурасулову, который был убит в ходе операции силовиков 21 мая 2014 года.

Власти обвинили его в незаконном обороте наркотиков, во время задержания тот оказал сопротивление и был застрелен.

После случившегося в Хороге прокатилась волна беспорядков, молодые жители города подожгли милицейскую машину, здание милиции, прокуратуры и суда ГБАО.

В октябре 2016 года в Хороге в результате уличной разборки из огнестрельного оружия был убит Фируз Одинашоев. В июле 2015 года в похожей ситуации из пистолета был застрелен 20-летний житель Рушанского района Давлат Кименов.

Летом 2012 года в Хороге, после убийства председателя Управления ГКНБ по ГБАО Абдулло Назарова, развернулась спецоперация правительственных войск по задержанию виновных в этом убийстве.

По государственным телеканалам показывались сюжеты о добровольной сдаче оружия со стороны населения. Люди, сдавшие оружие, были освобождены от уголовной ответственности.

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