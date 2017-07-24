Начавшийся в Верховном суде Таджикистана 19 июля процесс по «делу антикоррупционеров» проходит не просто в закрытом режиме, а буквально за закрытыми дверями: в здание суда на время процес никого не будут пускать.

Суд по нашумевшему делу в отношении 10 бывших сотрудников антикоррупционного ведомства, обвиняемых во взяточничестве и мошенничестве, продлится, как ожидается, две недели. В этот период в Верховном суде ограничат рассмотрение других судебных процессов. В момент судебных заседаний по делу экс-борцов с коррупцией, которые будут проходить по определенному графику (по понедельникам и пятницам – с 8 утра до пяти часов вечера, в другие дни недели – с 13:00 по 17:00) здание суда будет закрыто для входа посетителей. Пускать не будут никого. Об этом «АП» сообщил один из сотрудников Верховного суда Таджикистана.

В понедельник возле здания ВС РТ собралось много родственников подсудимых, который также не пустили участвовать на процессе. Они отказались давать какие-либо комментарии, сообщив, что в зал суда не пустили никого, кроме самих подсудимых и их адвокатов.

Председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён 17 июля на пресс-конференции предупредил журналистов, что судебный процесс над экс-борцами с коррупцией будет проходить за закрытыми дверями.

По его словам, на скамье подсудимых - 13 человек: 10 бывших антикоррупционеров, а также три сотрудника из других госструктур, которые проходят обвиняемыми по этому делу.

«Среди подсудимых будут Фируз Холмуродзода, Давлатбек Хайрзода и другие бывшие сотрудники Антикоррупции, которые обвиняются во взяточничестве и мошенничестве", - сказал тогда глава Верховного суда.

На вопрос журналистов, будет ли пересмотрено дело Зайда Саидова в связи с тем, что вел его обвиняемый бывший руководитель следственного управления Антикоррупционного агентства Фируз Холмуродзода, Шохиён ответил: "Нет". "Дело Саидова вела не только антикоррупция, его вела прокуратура, рассматривал суд, поэтому пересмотру оно не подлежит", - заявил он.

В Таджикистане в конце апреля была уволена большая группа сотрудников Антикоррупционного агентства Таджикистана. Позже последовали аресты некоторых уволенных.

Первым был арестован вышеупомянутый Фируз Холмуродзода. Он был руководителем следственной группы, которая вела расследование уголовного дела экс-министра промышленности Таджикистана Зайда Саидова, осужденного к 26 годам лишения свободы в декабре 2013 года. Его обвинили в вымогательстве, злоупотреблении служебным положением и многоженстве.

Вслед за Холмуродзода были взяты под стражу его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов (зять бывшего секретаря Совета безопасности Таджикистана, генерала Амиркула Азимова), зампред антикоррупционного управления по Хатлонской области Сафарали Хомидзода и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.

24 апреля был задержан Давлатбек Хайрзода, отправленный на пенсию с поста заместителя директора Антикоррупционного агентства в январе 2017 года. Его, по утверждению разных источников, задержали на севере Таджикистана при попытке покинуть территорию страны.

Руководство Антикоррупционного агентства прокомментировало «АП» дело арестованных экс-сотрудников своего ведомства только спустя месяц со дня первого ареста сотрудников антикоррупции.

Глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонзода сообщил тогда «АП» письменно, что специальная следственная группа занимается расследованием дел арестованных. Он уточнил, что в эту группу входят квалифицированные сотрудники правоохранительных органов.

Глава Антикоррупции сообщил, что «в интересах следствия о ходе следственных действий Агентство не может предоставить подробную информацию до его окончания».

«Вся информация, публикуемая в последнее время в СМИ относительно изъятия 35 млн долларов из родительского дома Давлатбека Хайрзода, 1 млн 300 тысяч долларов и 6 кг золота из дома Фируза Холмуродзода, мешков с денежными средствами, золотом и драгоценными камнями из бункера Фирдавса Ниёзбадалова (Абдугафорзода) в ходе проведения обыска, является необоснованной», - заявил в своем ответе на запрос "АП" Сулаймон Султонзода.

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