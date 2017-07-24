Ежедневно госинформагентства Туркменистана иллюстрируют свои новости яркими фотографиями президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Вот он на велосипеде, а тут рядом с вертолетом, здесь указывает вдаль – в светлое будущее страны. Редакцию «Хроники Туркменистана» заинтересовало, что на некоторых снимках не совпадают ракурсы фона и президента, а на других отсутствует его тень и мы попросили профессионального фотографа разобрать снимки первого лица государства с фотографической точки зрения.

1. Эта фотография склеена из двух кадров. Видно, что президента Гурбангулы Бердымухамедова снимали на улице, но отдельно от вертолета. Углы тени от кепки и от самолета совпадают, значит, их снимали примерно в одно время. Но снимали его в другом месте. Фото Бердымухамедова было вырезано и вставлено на фото с вертолетом. Сделано это довольно «топорно», потому что он не стоит ногами на земле, а парит. Также забыли нарисовать тень от туловища президента, на фото видно только тень от лопастей вертолета. Из-за этого фотография выглядит совершенно неестественно. Если обрезать фото президента хотя бы по пояс или чуть ниже, кадр будет смотреться намного лучше. Также смущает надпись «Туркменистан» на спортивных штанах: либо она так ровно пририсована в фоторедакторе, либо ткань костюма очень плотная и надпись реально очень ровная.

2. Это фото сделано из трех кадров: президента, вертолета и фона. Видно, что президента снимали в помещении на белом фоне, где было несколько источников света, причем они идут с противоположной стороны, чем если бы он был снят на улице. Опять же на фото нет тени от президента, ретушер пытался затемнить бетон, но это сделано очень неумело.

Вертолет вклеен в снимок, потому что если приглядеться он немного размыт. Когда ты вырезаешь такой объект, получаются артефакты в виде темных и светлых окантовок, которые видны даже без увеличения. Особенно это видно в носовой части вертолета, там очень криво обрезали. Тень от вертолета также пририсована, она слишком тонкая, в реальности тень намного больше.

Все это легко понять, зная элементарные законы физики. Такая маленькая тень от президента означает, что солнце находится очень высоко, а это возможно только на экваторе и только в дни летнего солнцестояния.

Заметно, что президенту подтянули живот. В спортивном костюме брюшко мужчин его возраста обычно видно (На других фото вы это заметите). На этом фото в отличие от первого, жилетка слишком ровно сидит.

3. Это снова фотография с отдельно снятым фоном, из-за чего президент выглядит парящим на ковре. Также свет на него падает не оттуда, откуда светит солнце. На лице и волосах нет теней, что означает, что он был снят не под солнцем. Блики в зрачках говорят о том, что один источник света был установлен перед ним, об этом также свидетельствует тоненькая тень вдоль левой руки. Еще было установлено два источника света по бокам.

Непонятно, почему лопата в резкости, а земля размыта, возможно, что она пририсована. Тачка не совпадает с фоном и сильно отличается от него по качеству снимка. Она также была добавлена отдельно. То есть этот снимок сделан из трех: фона, Бердымухамедова и тачки и все они разные по качеству. Судя по плохой обрезке тачки, изначально она была белого цвета, а потом ее закрасили в фоторедакторе. Также нанесли зеленый цвет и логотип на ручку лопаты.

Обратите внимание на живот. В отличие от предыдущего фото здесь его не «подтягивали».

4. Президента снимали в студии на предположительно белом фоне. На нижней части брюк, около ботинок, виден белый кант – верный признак того, что фигура была плохо вырезана. Да и тень от фигуры неравномерная. В районе ботинок она сильная, но в полуметре, где начинается стойка с картиной, она рассеивается. В реальности такого не может быть. И стрижка на голове слишком ровная, весь торчащий волос подравняли.

5. Здесь видно, что зелень на снимке вставили из другой фотографии. Возможно, до этого там был неудачный фон. И обратите внимание на ноги, сразу видно, когда человек стоит на земле, а его не вставляли в снимок непрофессиональные фоторедакторы.

Еще одна деталь вызывает смущение – это опять слишком приглаженный живот президента.

6. Президента снимали отдельно. Это видно по правому лацкану пиджака, там идет зеленый кант. Я бы мог это списать на хроматические аберрации, но тогда они бы присутствовали вокруг всего костюма, так как фон практически идентичный. Но подобные аберрации появляются только при максимально открытой диафрагме, а при этом фон размывается, но на фото он четкий, как и президент.

Опять президенту неестественно гладко выровняли волосы. Особенно неестественно это смотрится на границе с конем. Хочу отметить работу мастера ретуши, относительно других работ, здесь она сделана хорошо.

7. Очень неестественно смотрится голова. По левой стороне идут блики, а на пальто этого нет. Получается, что голова была снята при двух источниках цвета, а некто в пальто на кадре с одним источником. В руке он держит указку, тень от которой идет по рукаву. Так может быть только при одном источнике света. Если бы всего президента снимали одинаково при нескольких источниках света, то блик, который мы видим на лице, отразился бы и на пальто, но его нет, а тень от указки рассеялась бы из-за нескольких источников света, ну или могла бы отразиться неоднократно, но такого мы не видим. Отсюда можно сделать вывод, что голова была приклеена к туловищу.

8. Президента вклеили в пейзаж с лестницей и горами. Здесь полное несоответствие ракурсов взятых снимков. Если бы это был один кадр, то он снимался с одной точки. По лестнице можно увидеть, что она снята под углом сверху вниз, а президент снят по всем правилам портретной фотографии.

Важный момент, видна четкая тень от ступеней и гор, значит, это был солнечный день, а президент снова не отбрасывает тени. Здесь хорошо подобран свет, если бы президента обрезали по пояс, получился бы относительно натуральный снимок, а тут «спалились» на тени.

9. Аналогичная история с разными ракурсами съемки президента и фона. Тут еще диссонанс в фокусных расстояниях: улица снята на телеобъектив, а президент – на широкоугольный объектив. При разных фокусных расстояниях происходят разные оптические искажения и это сразу заметно. Опять же видно несоответствие дороги и его положения на велосипеде. Скорее всего его снимали в студии при хорошем освещении. Возможно он где-то ехал, шипы размазаны, но точно не по этой дороге. Если брать источник света, то если бы это было солнце, то свет шел по левой руке и плечу. А у него источник света стоял в районе пояса – белое пятно слева на его животе, которое ниже спускается по ноге. И он опять не отбрасывает тени. Что же это такое?!

10. Сразу бросается глаза сильно «подтянутый» живот. Дело в том, что у футболки хорошая текстура и видно, что она замылена в районе живота.

Что касается вертолета, то он размыт, а логотип на хвосте очень резкий, его однозначно вклеили. Президента снимали на улице, под ним наконец-то появилась тень. Бердымухамедов и клумба – это один кадр, а дальше непонятно. Кажется, что верхняя часть кадра вертолета с небом взята из другого кадра. Серый фон и небо также смущают. Нет адекватной линии горизонта, такое ощущение, что до горизонта идет бетонная пустыня, хотя Туркменистан горная страна.

11. Бердымухамедов снова не отбрасывает тени. И снова фото сделано из двух снимков, снятых с разных ракурсов: ступени снимали сверху с вниз, а его – от груди.

Разрешение снимка тоже разное: фонарь выглядит четче и детализированнeе, чем президент. Надо отдать должное ретушеру, здесь, в отличие от других кадров, он хотя бы вырезал президента практически без «косяков», плохо вырезаны лишь его уши.

Помимо президента, госинформагентства ретушируют и фото с гостями страны. Здесь, правда, все проще – к фотографиям для чего-то вклеивают одно и то же фото микрофона с надписью “Watan”.

Не совпадает разрешение микрофона и портрета человека. Микрофон четкий, а человек размыт. Микрофон, вероятно, настоящий, но он везде слишком идеально стоит под одним углом. А на третьем фото видно, что микрофон вклеен, потому что его ручка, которая должна уйти за границы кадра, обрезается. На всех кадрах видно, что блики по краю микрофона одинаковые – микрофон был плохо обрезан и неестественно вставлен.

“Можно сделать вывод, что Гурбангулы Бердымухамедов не любит фотографироваться на улице. Возможно, из соображений безопасности, возможно, что он просто желает быть идеально «отфотошопленным» – все его фото сделаны в студии на однородном фоне с искусственным светом.

Отмечу частую плохую «обтравку» вырезанного президента, постоянно видны кусочки с предыдущей фотографии, несоответствие ракурсов фона и президента и самое ужасное – это отсутствие тени. Президент не вампир, он не может не отбрасывать тени”, – заключил фотограф.

Ну и наконец для контраста настоящие кадры президента. Разительное отличие, не правда ли?