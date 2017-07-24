A Khorog murder suspect has been detained, according to the Interior Ministry.
В столице открылся новый, второй по счету «Karcher центр»
Как вести себя в жару? Рекомендации от врачей
Задержан застреливший своего земляка житель Хорога
45 согдийских предпринимательниц получили гранты от главы области на развитие бизнеса
Николас Кейдж в национальном казахском костюме стал звездой мемов
Атамбаев: я никогда не прощу Аскара Акаева
Таджикский боксер Мехрубон Сангинов стал чемпионом мира по версии WBB
Авторизуйтесь, пожалуйста