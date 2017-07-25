Агентство мелиорации и ирригации Таджикистана планирует повысить цены за услуги по подаче воды для сельхозводопотребителей, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель ведомства Курбонзода Абдулло Хабибулло.
По его словам, это вынужденная мера, так как сегодня водопользователи в Таджикистане платят всего 1.5 дирама за кубометр воды, а тарифы за электроэнергию для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации составляют 5,1 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 14,65 дирамов (с 1 октября по 31 марта).
«За последние четыре года тарифы на электроэнергию изменились два раза, а за подачу в воды для орошения сельскохозяйственных земель ни разу», - отметил он. По словам первого заместителя Агентства мелиорации и ирригации, данный вопрос пока изучается и ближайшее время будет решен.
В настоящее время Агентство на основе договоров оказывает услуги около 5 тыс. субъектам водопользования на площади более 542 тыс. га земли.
Более 280 тыс. га земли орошаются с помощью 385 насосных станций, которые потребляют 0.263 кВт\часов электроэнергии за подачу одного кубометра воды. Из-за неплатежеспособности хозяйств, за использованную воду местные водхозы собирают лишь 60 процентов денег за свои услуги. На сегодняшний день водопользователи задолжали Агентству 95.5 млн сомони. В свою очередь, это привело Агентство к долгам перед энергетиками, общий объем которых достиг 108 млн. сомони.
По данным Агентства мелиорации и ирригации существует дифференцированная схема платы за подачу воды – на каждую сельхозкультуру установлены соответствующие тарифы исходя из потребления ими объема воды.
«Для того чтобы было меньше споров между водхозом и потребителями, и для повышения качества услуг, оказываемых Агентством, всем хозяйствам нужно заключить с нами договор», - сказал Курбонзода.
Согласно этим договорам, хозяйства должны сделать предоплату - 40 процентов суммы, а остальную часть после сбора урожая.
«С 1 октября ежегодно начинаются ремонтные работы и подготовка к следующему сельскохозяйственному сезону, за это время каждое из хозяйств имеет возможность оплатить услуги за подачу воды, - уверен Курбонзода. – А несвоевременная оплата приведет к проблемам, так как у нас нехватка средств для содержания и ремонта устаревшей базы ирригационных сооружений и техники», - предупреждает он.
Отметим, что в Таджикистане существенным дополнительным источником финансирования водного хозяйства ныне является плата за услуги по подаче воды для сельхозводопотребителей.
Актуальным остается повышение ответственности водохозяйственных организаций за поставку воды водопользователям в установленных объемах и сроках, обеспечение оросительных систем совершенными средствами водоучета с ведением замеров и контроля за расходом подаваемой воды. С другой стороны, большинство хозяйств не в состоянии оплатить услуги водхоза, так как плата за воду составляет большую часть себестоимости их продукции.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Алишер12 часов назад
Рафик Курбонзода за каждую сельхозкультуру соответствующии тарифы сказали, эту вашу тарифы согласована с антимонопольным службами страны? Пожалуйста ответы на эти вопросы по Азия плюс
ShaITan12 часов назад
stol'ko problem, nekhozaystvennie ludi sidyat na doljnostyakh. Rabotaut po sovetskoi inercii. Nujno vsyo menyat, ne uj to chinovniki ne ponimaut chto povishenie cen za vodu ponesyot za soboi k uvilechenie cen za produkciu. Chto naprimyau ugrajaet prodovolstvennoi bezopasnosti. Bolee togo nekotorie dekhkani voobshe zadumautsa o smeni roda deitel'nosti. V kotle nakaplivaetsa dostatochna PARA!
Читатель13 часов назад
Картошка сейчас стоит 5 сомони после повҷшения тарифов на воду будет 8 сомони, БРАВО друзьзя. «За последние четыре года тарифы на электроэнергию изменились два раза, а за подачу в воды для орошения сельскохозяйственных земель ни разу», - отметил он
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/20170724/v-tadzhikistane-planiruet-po..." А этот абзац как в дестве "Чиба акамда уже дар як сол 2 бор брюк хариден манда не??"