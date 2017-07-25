В Узбекистане 24 июля начал работу круглосуточный информационно-аналитический телеканал «O‘zbekiston 24» («Узбекистан 24»). Одновременно запущен информационно-аналитический радиоканал на частоте 87,9 FM – впервые в Узбекистане в режиме нон-стоп, пишет сегодня Фергана.

Эфир начался с исполнения государственного гимна страны. Затем на экране появились представители коллектива телеканала, которые приветствовали телезрителей на узбекском, русском и английском языках. Они, в частности, сообщили, что сегодня настало время «просыпаться», отражая масштабные преобразования в «просыпающейся стране», и пообещали работать открыто, оперативно и объективно, поднимая злободневные проблемы.

Накануне новый телеканал был представлен группе узбекских блогеров. Как передает Mytashkent.Uz, им рассказали, что «цензуры не будет, наоборот, все предложено сотрудничество, проявлять себя креативом, участвовать проектами, раскрываться, расти».

В планах «Узбекистана 24» - открыть девять корреспондентских пунктов за рубежом, «внешние новости будут показываться не предвзято, нейтрально, но будет выдерживаться позиция Узбекистана по этим вопросам». Канал будет вещать на трех языках - на узбекском (60 процентов), русском и английском. Вскоре планируется добавить каракалпакский, таджикский, казахский и киргизский языки.

В штате канала насчитывается 251 специалист, многие уже известны аудитории по работе в Национальной телерадиокомпании (НТРК).

Скриншот страницы сайта телеканала «Узбекистан 24»

На официальном сайте «Узбекистана-24» доступны онлайн телевизионная и радиотрансляции, а также тексты новостей - с «изюминкой», которая, хочется верить, не станет фирменной для телеканала:

Напомним, 30 марта 2017 года президент Узбекистана заявил, говоря о телевидении, что время ура-патриотизма («ура-урачилик») прошло, на телеканалах должны появиться критические и аналитические материалы, а главную информационную программу «Ахборот» («Новости», по задачам и стилистике является аналогом советской программы «Время») следует реформировать.

Второго мая президент подписал постановление о создании круглосуточного национального информационно-аналитического телерадиоканала «O‘zbekiston 24». Среди основных задач нового телерадиоканала – оперативное и достоверное освещение событий в стране и за рубежом, их беспристрастная и объективная оценка, недопущение распространения недостоверной, политически ангажированной и иной деструктивной информации и идеологии извне.

Запуск нового телеканала приурочен ко дню рождения Шавката Мирзиёева, отмечаемому 24 июля.