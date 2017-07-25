Страны Евросоюза могут обсудить введение дополнительных антироссийских санкций за поставки в Крым четырех турбин, произведенных немецким концерном Siemens. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, пишет newsru.com.

Германия внесла на рассмотрение ЕС предложение внести в санкционный список трех или четырех российских граждан - представителей Министерства энергетики и компании, занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров.

Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию. От комментариев отказались и в Кремле. "Не считаю возможным комментировать сообщения Reuters, которые не содержат ссылки на хоть какой-то внятный источник", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Между тем расширение санкционного списка, по информации Reuters, будет обсуждаться в среду, 25 июля, на заседании Еврокомисии. Одновременно, согласно обнародованной The Financial Times служебной записке, подготовленной для этого заседания, в ЕС хотят получить от администрации президента США Дональда Трампа "публичные или письменные заверения" о неприменении новых санкций, которые затронут интересы ЕС.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым украинскому изданию "Європейська правда", предположил, что этот инцидент стал возможен, поскольку в немецком концерне верили в скорую отмену санкций.

Турбины Фото с сайта newsru.com

По словам Климкина, в Siemens закрывали глаза на очевидные вещи, поскольку, "похоже, верили обещаниям Кремля, что Украина не устоит, что санкции все равно вот-вот отменят".

В Siemens скандал с турбинами продолжает обсуждаться руководством. Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в компании сообщает, что в концерне разрабатывается новый механизм контроля над монтажом оборудования, чтобы его нельзя было потом транспортировать в другое место, кроме того, не исключены кадровые перестановки.

"Компания считает себя жертвой, однако не исключает кадровые последствия", - сказал источник, добавив, что Siemens смирится с финансовыми потерями, но не собирается рисковать репутацией. Некоторые топ-менеджеры недовольны главой российского подразделения Дитрихом Меллером, которого обвиняют в том, что он затягивал с проверкой сведений о нарушениях санкций. В конце прошлой недели Siemens заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам. Причиной стали поставки четырех газотурбинных установок в Крым в обход санкций Евросоюза.

На прошлой неделе Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы против дочки "Ростеха" - инжиниринговой компании "Технопромэкспорт" - и ООО "Сименс технологии газовых турбин" из-за перемещения газовых турбин в Крым. Перед этим концерн провел расследование и счел действия "Технопромэкспорта" нарушением контрактных обязательств.

