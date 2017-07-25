Жанр: боевик, триллер, детектив,

Страна: США

В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Эдди Марсан, Джон Гудман, Тоби Джонс, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер, София Бутелла, Билл Скарсгард, Тиль Швайгер

Режиссёр: Дэвид Литч

Премьера в Душанбе: 27 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам: 235 00 25, 98 888 58 01.

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Её Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда её направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.