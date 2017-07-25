В МВД РФ подготовлен пакет поправок в законопроект «О государственной регистрации транспортных средств», который призван внести масштабные изменения в процесс регистрации автомобилей. Центральными нововведениями станут возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров, возможность выбрать сочетание цифр и букв для госномера, а также упрощение регистрации машин с изъеденными коррозией номерами, сообщает «Коммерсантъ».

Издание напомнинает, что законопроект, предусматривающий возможность для автомобилистов самостоятельно выбирать буквенно-цифровое обозначение для регистрационного знака, был внесен в Госдуму бывшим главой ГИБДД Владимиром Федоровым еще в 2011 году. Однако его продвижение по законотворческим лабиринтам из-за расхождения взглядов на пути реализации инициативы было очень медленным. В первом чтении документ был принят депутатами в 2013 году, а до второго, уже с внесенными в него поправками, законопроект дошел только в 2016 году.

Автомобиль на номерах уже в салоне без посредников

Главное нововведение доработанной редакции проекта закона — возможность получить госномера на новый автомобиль прямо в автосалоне. Сейчас у покупателя есть выбор — либо самому направиться в ГИБДД на новой машине, либо оформить доверенность на сотрудников салона для представления интересов владельца в подразделении, что требует дополнительных денежных затрат. Теперь же предлагается иная схема:

сотрудники автосалона дистанционно передают ГИБДД данные, Госавтоинспекция в электронном виде проводит регистрацию, после чего менеджеру остается лишь забрать СТС из подразделения, напечатать номера (соответствующее оборудование должно быть у дилера) и отдать владельцу.

Буквы и цифры можно будет выбрать

Другое нововведение касается номеров. Впервые на законодательном уровне вводится два термина: «государственный регистрационный знак» (собственно металлическая пластина) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю).

У граждан будет право выбора номера, написано в законопроекте, но не конкретизируется, каким образом, — порядок определит правительство России. Сейчас стоимость регистрации, напомним, составляет 2,8 тыс. руб., из них 2 тыс. — оплата номеров, 500 руб. — СТС и 350 руб. — внесение изменения в ПТС.

Ржавчина не страшна

Еще одно новшество предполагает упрощение оборота автомобилей, у которых сгнил или покрылся ржавчиной идентификационный номер (на кузове или на раме). Сейчас каждый раз при регистрации проблемной машины ее владелец обязан проходить экспертизу у эксперта-криминалиста, что вызывает определенные неудобства и занимает много времени. В документе предполагается, что машина с нечитаемым номером проходит экспертизу лишь один раз, после чего на нее наносится дополнительная маркировка с идентификационным номером, что автоматически освобождает всех последующих собственников от проблем.

Также, согласно законопроекту, вводится государственный контроль в отношении фирм, которые изготавливают номера. Сейчас они получают специальное разрешение в МВД, поскольку занимаются изготовлением спецпродукции с уровнями защиты. Теперь компаниям предписано выполнять ряд дополнительных требований (иметь спецоборудование, условия для хранения номеров, систему учета продукции и т.д.), после чего их включат в специальный реестр. Скорее всего, будет введено тарифное регулирование деятельности таких фирм. Сейчас изготовить дубликат номеров стоит 1–1,5 тыс. руб.