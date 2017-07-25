Власти Душанбе не разрешили проводить боксерский турнир между известными мастерами кожаной перчатки из Таджикистана и Узбекистана в столичном амфитеатре «Ахорун». Шоу боксеров было запланировано на субботу, 29 июля.

Как сообщает Федерация профессионального бокса Таджикистана на своем официальном сайте, она получила копии письма №22/3-21/ от 21 июля 2017 года от исполнительного органа государственной власти в городе Душанбе за подписью заместителя председателя Мавсумы Муини.

В письме сообщается, что культурно-развлекательное государственное учреждение «Ахорун» (амфитеатр) предназначено для проведения культурно-развлекательных мероприятий, а не спортивных, и рекомендовано провести турнир с участием профессиональных боксеров Таджикистана и Узбекистана в спортивных залах.

В связи с этим, намеченное на 29 июля бокс-шоу профессиональных боксеров Таджикистана и Узбекистана в амфитеатре «Ахорун» города Душанбе не состоится. Федерация профессионального бокса Таджикистана в настоящее время занимается вопросами организации столь значимого спортивного события в другом помещении и будет прилагать все усилия, чтобы оно состоялось в кратчайшие сроки, отмечается на сайте ФПБ.

В боксёрском турнире всего было запланировано 6 поединков.

Основные бои должны были состояться между парами: Шерали Мамадалиев (Таджикистан) – Максуд Джумаев (Узбекистан), Бахтиёр Мирзомухаммад (Таджикистан) – Алишер Хабибуллаев (Узбекистан) и Асрор Вохидов (Таджикистан) – Хумоюн Рустамов (Узбекистан).

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