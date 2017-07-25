Вчера, 24 июля, в столице состоялось открытие ещё одной достопримечательности, причем, наверное, одной из самых необычных, имеющихся в нашем городе. Хотя душанбинцев уже ничем не удивишь, но эта инсталяция вызывает неподдельный интерес хотя бы потому, что является символом любви к родному городу. Композиция «Я люблю Душанбе» появилась на территории комплекса «Диёри Душанбе».

Идея установить патриотический арт-объект принадлежит активным жителям столицы и маркетинговому отделу комплекса «Диёри Душанбе» - проекту, также являющемуся архитектурной достопримечательностью столицы.

- Являясь частью столицы, мы стремимся сделать наш любимый город более красивым, интересным и современным, - сообщили в «Катари Диар Таджикистан». – Сегодня такое архитектурное признание в любви родному городу – устойчивый мировой тренд, главное призвание которого заключается в том, чтобы украсить городское пространство. Мы считаем, что открытие подобной стелы в Душанбе – это еще один шаг к созданию положительного имиджа города. За последние годы наш любимый город преобразился, стал еще более красивым, и эта стела выражает отношение каждого душанбинца к нашему городу. Нам кажется, большинство гостей и жителей столицы захотят сделать фотографии на фоне инсталяции с признанием в любви Душанбе, которые разлетятся по социальным сетям.

Действительно, в других городах по всему миру подобные скульптуры пользуются большой популярностью, и очень часто становятся местом для проведения фотосессий как местных жителей, так и туристов. Стоит ожидать, что и в нашем городе это место не будут проходить стороной и уже в скором времени о достопримечательности узнают многие.

Инсталяция размещена в центральной части парка комплекса «Диёри Душанбе», а перед ней установлен небольшой фонтан. Высота каждой буквы - 2 метра, общая протяженность - 16 метров. Открытие арт-объекта приурочено к объявленному в республике Году молодежи.

Напомним, «Диар Душанбе» является одним из престижных проектов компании «Катари Диар» - крупнейшей компании по развитию недвижимости Катара и одной из самых надежных и уважаемых в своей сфере компании, приверженной качеству, местному сообществу, надежным партнерским отношениям и устойчивому развитию. Цель компании стать мировым лидером в реализации инновационных проектов в области недвижимости.

На территории комплекса расположены: современный бизнес-центр “Джайхун” с офисными площадями доступными в аренду, торговый центр “Диар Авеню” и жилое здание, построенное с учетом национальных традиций по самым современным технологиям в области строительства. Проект Диар Душанбе удостоен трех международных наград, в том числе, за «Лучший Декоративный Архитектурный Проект в Таджикистане» от государственного агентства по строительству и архитектуре при правительстве Таджикистана, а также ассоциации строителей Таджикистана и «Лучшая архитектура многофункционального комплекса» от Asia Pacific Property Awards.