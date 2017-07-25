В Турции начался судебный процесс над 17 журналистами крупной оппозиционной газеты Cumhuriyet, которых обвиняют в связях с террористами, пишет Би-би-си. Сотрудникам газеты могут грозить длительные тюремные сроки.

Перед зданием суда в Стамбуле собрались активисты с плакатами, призывающими освободить журналистов, и родственники подсудимых. Некоторые из них перед началом процесса пытались проникнуть в зал суда.

Это уже не первый процесс над работниками турецких СМИ после усиления контроля над прессой, который начался вслед за неудачной попыткой военного переворота в стране в июле прошлого года.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в ситуации, в которой оказалась одна из самых влиятельных газет страны и турецкая пресса в целом.

Что представляет собой газета Cumhuriyet?

Cumhuriyet ("Республика") считается старейшей газетой в стране: она была основана в 1924 году одним из соратников основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Редакция газеты находится в Стамбуле, у нее также есть представительства в Анкаре и Измире.

На сегодняшний день Cumhuriyet - одно из немногих изданий в Турции, находящихся в открытой оппозиции к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это также одна из немногих оппозиционных газет, которые не были закрыты после попытки госпереворота.

Как отмечает журналист Турецкой службы Би-би-си Онур Эрем, тиражи газеты до недавнего времени были самыми большими среди всех оппозиционных изданий, однако сегодня они идут на спад.

За что судят журналистов газеты?

Сотрудникам издания предъявлены обвинения в связах с террористической организацией. По этой статье им грозит до 43 лет тюремного заключения. Десять журналистов газеты находятся под стражей уже девять месяцев.

Как заявляет следствие, сотрудники газеты связаны с боевиками Рабочей партии Курдистана и движением живущего в США мусульманского проповедника Фетхуллы Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем попытки государственного переворота в июле 2016 года.

В обвинительном заключении отмечается, что газета, в частности, выпускала "жестокие и спорные новостные истории", а также "интервьюировала лидеров террористических организаций".

В октябре прошлого года полиция задержала главного редактора Cumhuriyet Мюрата Сабунчу по обвинению в причастности к терроризму.

Против сотрудников издания ранее выдвигались и другие обвинения. В декабре прошлого года заведующий буфетом оппозиционной газеты был арестован после слов о том, что он бы не подал чаю президенту Эрдогану. Власти обвинили Шенола Бурана в оскорблении главы государства.

В апреле прошлого года два журналиста газеты были приговорены к двум годам тюрьмы за "разжигание ненависти" после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда из французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Какая ситуация сложилась сегодня в турецких СМИ?

По данным организаций по защите свободы прессы, Турция сегодня является мировым лидером по числу находящихся в заключении журналистов: за решеткой находится более 150 работников СМИ.

При этом сам Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Би-би-си утверждал, что в тюрьмах содержатся лишь двое журналистов.

"Все остальные - это либо террористы, либо при них было оружие, либо они грабили банкоматы", - сказал Эрдоган.

За последний год в стране были закрыты в общей сложности около 150 газет, радиостанций и телеканалов.

Как отмечает Онур Эрем, работа журналиста в Турции сегодня связана с повышенным риском и осложняется растущей в этой сфере безработицей, вызванной массовым закрытием СМИ.

Сегодня безработица среди работников СМИ достигает 20%.

При этом, по его словам, ведущие оппозиционные и независимые СМИ Турции остаются влиятельными и популярными в интернете и у них по-прежнему большое число подписчиков в "Твиттере" и "Фейсбуке".

Как власти регулируют работу прессы?

Вскоре после попытки госпереворота президент Турции подписал указ, предусматривающий закрытие трех информагентств, 16 телеканалов, 23 радиостанций, 45 газет, 15 журналов и 29 издательских предприятий.

В январе этого года вышел указ, согласно которому власти могут приостановить вещание СМИ на один день, если оно нарушает запрет на публикацию. Если нарушение повторяется три раза в год, то власти имеют право отозвать лицензию у СМИ.

Кроме того, в Турции действует закон об оскорблении президента страны и антитеррористический закон: оба документа периодически применяются по отношению к публикациям в прессе.

Какие СМИ сильнее всего затронули массовые аресты?

В июле прошлого года турецкие власти выдали ордеры на арест 47 сотрудников одной из самых влиятельных турецких газет Zaman ("Время") в рамках расследования попытки госпереворота. Журналистов издания заподозрили в связях с проповедником Фетхуллой Гюленом.

За несколько месяцев до этого турецкие власти ввели внешнее управление редакцией газеты, фактически взяв издание под свой контроль.

В августе 2016 года под арест попали более 40 сотрудников государственной телерадиокомпании TRT. В ноябре 2016 года в Турции были арестованы девять журналистов оппозиционной газеты Hurriyet. Всех арестованных также подозревали в связях с Гюленом.

Среди наиболее популярных СМИ, закрытых по распоряжению властей, были газета Taraf, с которой сотрудничал сайт WikiLeaks, а также оппозиционный телеканал IMC TV, известный своими либеральными взглядами.