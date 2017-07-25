Таджикская модель Парвина Саидова разместила в Instagram свою фотографию в свадебном платье. Модель, однако, не пишет, состоялась ли уже ее свадьба, о которой говорилось ранее, или это просто образ из новой фотосессии.

Позже Парвина призналась Sputnik Таджикистан, что это не свадебная фотография. Очевидно, что девушка очень ждет этого важного события и мечтает поскорее надеть белое платье.

Ранее Парвина Саидова сообщила, что выходит замуж. Однако кто стал избранником модели - матери пятерых детей, она отвечать воздержалась.

На днях в сети был размещен новый клип таджикского продюсера и исполнителя Бехруза Зеварова «Это здорово», в котором снялась таджикская модель Парвина Саидова - та самая, которая скоро выходит замуж.