В городе Душанбе остро не хватает лифтеров и запчастей к лифтам. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый зампред города Душанбе Махмадсаид Зубайдзода.

- Большинство лифтов, действующих в старых многоэтажках, уже изношены, и нуждаются в капитальном ремонте. К тому же не хватает опытных специалистов к этим лифтам, изготовленным в 70-е годы в Узбекистане и Белоруссии. Раньше у нас были два ведущих специалиста-лифтера – Петров и Ринат. Петров уехал в Россию, Ринат остался, — сообщил Махмадсаид Зубайдзода.

По словам чиновника, сейчас в Душанбе действует предприятие «Лифттаъмир», но оно не в состоянии держать в исправности старые лифты.

- Восстанавливать старые лифты не целесообразно. Те марки сейчас уже не выпускают, нет к ним и запчастей. Сейчас мы ведем переговоры с зарубежными производителями о замене старых лифтов новыми. Шахты уже имеются, расходов на установку уйдет не очень много – от 6 до 12 тысяч долларов на один лифт. Также мы будем готовить специалистов по лифтам при ЖЭУ и ДЭУ, чтобы содержать их в исправности, - рассказал Зубайдзода.