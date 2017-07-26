Национальное агентство проектного управления будет создано в Узбекистане для выявления признаков коррупции в инвестиционных проектах, реализуемых в стране, соответствующий указ президента Шавката Мирзиёева обнародован на его сайте.

"Создать Национальное агентство проектного управления при президенте Республики Узбекистан", — говорится в тексте документа, пишет Спутник.

В соответствии с указом, новое агентство будет проводить комплексный технико-экономический анализ проектов на предмет наличия в них признаков коррупции и других злоупотреблений.

"Анализ показал наличие ряда недостатков, препятствующих эффективному выполнению задач по комплексному социально-экономическому развитию, своевременному выявлению и устранению факторов, сдерживающих реализуемые в стране реформы, в числе которых — отсутствие единой системы проектного управления, обеспечивающей качественную организацию, координацию, мониторинг и контроль за процессом разработки и осуществления проектов государственного значения", — говорится в преамбуле указа.

Президент поручил новому агентству создать единую национальную информационную систему проектного управления. Новая система займется автоматизацией госзакупок, что позволит обеспечить их прозрачность и предотвращение злоупотреблений, говорится в указе. Указом также образован координационный совет по внедрению единой системы проектного управления, который возглавит президент Узбекистана.

В январе в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". В феврале Мирзиёев создал республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавил генпрокурор Ихтиер Абдуллаев. Глава Узбекистана также распорядился подготовить к 2018 году семь проектов законов в рамках госпрограммы по противодействию коррупции.

По данным МИД, власти Узбекистана в рамках реализации стратегии развития страны на 2017-2021 годы подписали соглашения и документы с иностранными партнерами на сумму около 44 миллиардов долларов.