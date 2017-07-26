Обращаться в Таджикстандарт с жалобами о некачественной продукции, реализуемой на рынках и в магазинах, теперь станет легче. Отправить свою претензию можно в электронном варианте через приложение «Стандарт», и необходимости личного присутствия в ведомстве теперь нет.

Как сообщил «АП» руководитель ОО «Пешсаф» Руслан Шукуров, приложение «Стандарт» было разработана для платформ Андроид и IOS. Скачать его можно соответственно в Play Market или в AppStore.

Таким образом, через приложение «Стандарт» можно добавить обращение для в «Таджикистандарт», а в разделе «Мои обращения» можно отслеживать статус своей жалобы в это ведомство.

«Симбиоз общественных инициатив и поддержки органов государственной власти направлен на достижение прозрачности и открытости в жизнедеятельности нашего общества. Совместно с Агентством «Таджикстандарт» нам удалось создать действительно важный для населения страны механизм обращений граждан. Мы рады, если сможем помочь населению. На данный момент у нас есть несколько примеров, когда нарушенные права граждан были восстановлены посредством данной программы», - отметил Руслан Шукуров.

Вот так выглядит главная страница уже скачанного приложения.

Для обслуживания программы «Таджикстандарт» выделил отдельного штатного сотрудника, который ответственен за прием и направление обращений в соответствующие структуры агентства.

В ведомстве обещают, что обеспечен необходимый уровень технической и профессиональной подготовки для приема электронных обращений граждан и рассмотрения их в кратчайшие сроки.

Заявку также можно отправить через сайт «Таджикстандарта» - www.standard.tj.

Для верификации данных производителей на сайте Таджикстандарта, также доступен реестр национальных производителей товаров, работ и услуг.

Напомним, директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Таджикистана Ибодулло Курбониён отметил, что граждане страны могут сообщать Агентству о фактах продажи некачественной продукции в торговых точках.

Он также добавил, что за полгода по стране конфисковано более тысячи тонн некачественных товаров и просроченных продуктов питания.