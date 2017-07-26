В минувшие дни в Тихом океане у берегов Мексики сформировался ураган Хиллари. Сейчас он усилился до второй категории и движется к северу, угрожая побережью США .

Как сообщает погодный центр «Фобос», ураган усилился до второй категории и движется к северу, угрожая побережью США. Под ударом стихии могут оказаться штаты Калифорния, Аризона, Невада и Айдахо, пишет Газета.ру.

Скорость ветра внутри урагана достигает 150 километров в час с порывами до 195 километров в час. По последним данным, Хиллари находится примерно в 800 км от берегов Мексики, вызывая волны высотой до 3,5 метра.

Отмечается, что шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.

Ранее тропический шторм Дон, который господствует в Карибском море, начал ослабевать на фоне того, что в Тихом океане образуется новый конкурент, получивший имя Хиллари.