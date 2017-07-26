Иногородние смогут получить прописку в столице Узбекистана при условии покупки жилья в новостройке стоимостью не менее 2500 минимальных размеров заработной платы (МРЗП). Иностранцам придется приобретать квартиры в новостройках стоимостью не менее $150 тысяч по курсу Центрального банка Узбекистана. Об этом говорится в постановлении правительства №527 от 19 июля 2017 года, пишет Фергана.

В обнародованном ранее проекте постановления минимальная стоимость жилья для иногородних граждан Узбекистана, необходимая для получения столичной прописки, начиналась с 2000 МРЗП, а для иностранцев – от $100 тысяч.

В настоящее время МРЗП в Узбекистане составляет 149.775 сумов. Таким образом, ташкентская прописка обойдется иногородним в не менее 374.437.500 сумов ($92.636 по курсу ЦБ или $44.575 по курсу «черного рынка»). Иностранцы или лица без гражданства (ЛБГ), прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других стран и получившие вид на жительство, должны будут потратить от 606,3 млн сумов. Все расчёты при этом должны осуществляться через банковские счета.

Госпошлина за нотариальное удостоверение сделки по покупке недвижимости составит пять процентов для иногородних и имеющих постоянную прописку в других регионах Узбекистана иностранцев и ЛБГ, а для имеющих лишь вид на жительство в Ташкенте и Ташкентской области – десять процентов. При последующем переоформлении недвижимости, приобретенной по указанным в постановлении №527 условиям, в течение трех лет со дня покупки, госпошлина за нотариальное оформление договоров купли-продажи, мены и дарения составит 400 МРЗП.

Под новостройкой понимается здание, сооружение, жилое помещение, с момента принятия в эксплуатацию которого прошло не более трех лет. Купившие в них жилье в соответствии с вышеуказанным постановлением смогут прописаться в узбекской столице на основании пункта 1 соответствующего перечня граждан.

В настоящее время жильё в Ташкенте могут приобретать только граждане, имеющие постоянную прописку в столице Узбекистана. Аналогичное правило касается заключения сделок с недвижимостью в Ташкентской области. При этом жители Ташкента вправе приобретать недвижимость в Ташкентской области, а жители Ташкентской области в Ташкенте – нет.

Отметим, что все эти ограничения противоречат 28-й статье Конституции Узбекистана, гарантирующей право на свободное передвижение по территории республики, въезд и выезд из нее, а также статье 18, гласящей, что все граждане Узбекистана имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения (то есть, независимо от местожительства и наличия прописки).