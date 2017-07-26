Изучив сайты нескольких зон отдыха и отзывы посетителей в соцсетях, мы решили проанализировать, куда лучше поехать отдохнуть в Таджикистане.

Отдых на зарубежных курортах нынче могут себе позволить далеко не все. Поэтому неудивительно, что многие задумываются, как отдохнуть здесь, дома. Конечно, если говорить о санаторном отдыхе, то курорты Согдийской области многие годы соперничают со здравницами вблизи столицы. Но сегодня мы будем говорить не только о них, но и о зонах отдыха, где можно отдохнуть с утра до вечера или остаться там на несколько дней.

Ценовой диапазон такого отдыха - широкий. Можно отдохнуть, заплатив от 5 до 100 долларов в сутки. Все зависит от вашего «аппетита» и кошелька.

Попробуем вначале разобраться, где лучше отдохнуть, рассмотрев зоны отдыха по определенным параметрам: дешево/дорого, развитость инфраструктуры, ориентированность на различные виды отдыха (культурный, активный и т.д.) и людей разных возрастных категорий.

Где дешевле, где дороже?

Пожалуй, больше всего посетителей зон отдыха интересует его стоимость. Иной раз цены просто поражают, особенно на фоне невразумительного сервиса. Но в защиту отечественного туризма следует сказать, что изменения есть: построено много новых благоустроенных объектов и расширился ассортимент предлагаемых развлечений.

Судя по предложениям, сделанным на сайтах самих зон - а их у нас можно пересчитать по пальцам, - дороже всего отдых обойдется в «Кохи Малика» и «Варзоб Палас» (Варзоб), «Пули Сангин» (Нурек), «Ёс» (Рамит), где за сутки - с едой и без ночлега – надо выложить 200-400 сомони на человека. С ночлегом вам это выльется в 600-1000 сомони.

Дешевле можно отдохнуть в «Бахористоне» (г. Гулистон - бывший Кайраккум) – 220-630 сомони в сутки, в зависимости от категории номера.

Еще дешевле, но с соответствующим сервисом и без ночлега - в зонах отдыха «Медео», «Кишти ба дарё», Прайд» (70-120 сомони). Это Варзобское ущелье.

Приемлемые цены (без ночлега) в «Гулобод», «Жасмин», «Гули майда», «Чорбед», «Гулдара», «Афсона», «Зафар» «Чоко», «Шабнам», «Арчазор», «Парвина» – 30-100 сомони на человека. Все это также в Варзобе.

Если заказывать такси, в среднем необходимо платить 40 сомони в одну сторону. Далее - вход, который, судя по комментариям посетителей, в некоторых зонах отдыха неоправданно дорогой.

«В «Прайде», например, только за вход с человека берут 80 сомони в выходной день и 30 сомони - в будний. Арендовать топчан стоит здесь 50 сомони. Отдельную плату в размере 10 сомони нужно внести за использование бассейна. В итоге без расходов на еду вы уже уплачиваете довольно крупную сумму. А меню в таких местах, естественно, более дорогое, чем в городе», - пишет один из посетителей.

В другой зоне отдыха, некогда популярном «Мардоне», не требуют отдельной платы за вход и бассейн, но аренда топчана там стоит 150 сомони без обслуживания - с расчетом на людей, которые все продукты и посуду привозят с собой, и 180 сомони - с обслуживанием.

Самые низкие цены предлагают некоторые зоны отдыха, оформленные под частную дачу, потому что они не платят налоги за своих постояльцев, выдавая их за своих личных гостей. Плюс – это малобюджетно: стоимость такого отдыха на человека выходит порой даже символической – по 20 сомони на душу: 10 – за топчан и 10 – за бассейн.

Съестное надо привозить с собой, так как поваров на даче нет, и, если нужно, на летней кухне можно приготовить еду самому. Плати и отдыхай, сколько хочешь, благо нет на такой даче временных рамок. Подходит для семейного отдыха - людей мало, можно спокойно занимать бассейн, наслаждаться территорией всей компанией.

Минус: желающих таким образом отдохнуть - хоть отбавляй, поэтому, чтобы попасть на такую дачу, необходимо бронировать места заранее и задолго до приезда.

​​​​​​​Где лучше инфраструктура?

Самым популярным местом отдыха таджикистанцев, пожалуй, является Варзобская зона. Потому как расположена близко к столице. Одним из хороших мест называли зону отдыха «Кохи Малика». Посетителям нравится местная инфраструктура, где предлагается много развлечений. Хорошо отдохнуть можно также в «Варзоб Палас». Современная отельная база и большой выбор сервисных услуг, хотя цены высоковаты для обывателя.

Второе по популярности место отдыха – это Кайраккумское водохранилище. Лучшее место отдыха здесь – это зона отдыха Национального банка и санаторий «Бахористон». Можно отдохнуть также в других зонах отдыха у нашего моря, но там не так развита инфраструктура.

Еще одно место, где можно прекрасно отдохнуть в Таджикистане, как мы уже отмечали, - «Пули Сангин» в Нуреке. Это новая зона отдыха с современным отелем.

Хороший отдых можно найти и в Рамите. Это, безусловно, могут быть зоны отдыха «Ёс» или «Явроз».

Еще одним развивающимся в плане инфраструктуры местом можно назвать Каратаг. Особым спросом как у наших граждан, так и у иностранцев пользуется санаторий «Эдем», так как предлагает микс отдыха и лечения. В сутки на человека отдых там обходится в 180 сомони, куда входит 3-разовое питание, лечение - а это 10 видов процедур, - сауна, бассейн и другие услуги. Минус: судя по отзывам, здесь не всегда вкусно готовят.

​​​​​​​Что предлагают места «по полной программе»?

«Бахористон» предлагает своим клиентам санаторно-курортное лечение, трехразовое питание, ресторан, бассейны (крытый и открытый), боулинг, бильярдный зал, салон красоты, тренажерный зал, Wi-Fi в указанных местах, шоу-концерты с участием звезд Таджикистана, юмористические шоу-программы и развлекательные конкурсы, магазины промышленных и продовольственных товаров, сувениры, услуги прачечной, трансфер, кинотеатр формата HD и даже библиотеку! Также для гостей организовываются экскурсии с гидом в музеи и по историческим местам Худжанда.

«Варзоб Палас» предлагает также 3 бассейна и настоящий турецкий хамам, китайскую и финскую сауну, спортзал с современными тренажерами. Также предлагают широкий ассортимент вкуснейших европейских и национальных блюд и блюд, приготовленных на мангале. Можно здесь проводить и свадьбы, так как есть банкетные залы.

В «Кохи Малика» представлена популярная кухня мира, есть здесь ночной клуб. В дополнительные услуги входят аренда топчана (100 сомони в день), бассейн - 70 сомони. Кстати, детский бассейн и вход на территорию – бесплатны. Судя по положительным отзывам, расценки и услуги посетителей удовлетворяют.

«Пули Сангин» в Нуреке, в 68 км от Душанбе, - относительно новое место для развлечений и отдыха, которое уже полюбилось некоторым таджикистанцам. Но, судя по последним отзывам насчет предлагаемых услуг, можно сделать вывод, что этому заведению еще есть над чем работать. «Лошади – одичали, катамараны – не работают, кухня – невкусная и неоправданно дорогая», - пишут комментаторы в «Фейсбуке».

​​​​​​​Места для активного отдыха

Любое из перечисленных мест – Варзоб, Кайраккум, Нурек или Рамит - предлагает массу возможностей для активного времяпрепровождения, поэтому однозначно сказать, где лучше отдохнуть любителям экстрима и спорта, невозможно. Например, любители водных погружений предпочитают, конечно, берега Кайраккума или Нурека. Здесь можно прогуляться на катере по морю, заняться серфингом или отдохнуть на понтонах или яхте.

Зона отдыха AquaClub, куда, кстати, можно попасть только по воде, предлагает трансфер в самом Нуреке, сопровождение на катере до самой зоны отдыха, проживание в уютных номерах и трехразовое питание. Стоимость пакета на одного человека составляет в будние дни от 185 до 360 сомони, а в выходные – 285–410 сомони на человека. Отдельно надо платить за катание на водном мотоцикле, водных лыжах, на катере, за трансфер из Душанбе до Нурека. В бесплатные услуги входят катание на катамаранах, настольный теннис и бильярд. Минус: нужно взять с собой копии паспортов всех, кто хочет поехать, так как это территория ГЭС – охраняемая зона. Еще один минус в том, что за взрослых людей тут уже считаю детей с 6 лет, соответственно, и плата за них - как за больших.

Любителям горного туризма и велотуризма больше подходят Варзоб, Рамит или Каратаг. В Рамите, кстати, предлагают покататься на лошади, а в Нуреке – на ослах. Что интересно для перечисленных мест, везде можно пройти пешком и исследовать пещеры, подняться в горы, полюбоваться водопадами.

Место для уединенного отдыха

Где лучше отдохнуть этим летом, если хочется уединения и спокойствия? По отзывам отдыхающих, для такого отдыха подходит зона отдыха «Ёс» в Рамите и «Искандеркуль» у одноименного озера в Айнинском районе.

Ну а если вы вдруг захотели колокольчиков в августе месяце и насладиться кристально чистыми озерами и тишиной вокруг, отдаться медитации или начать писать книгу, то вам прямиком в Пенджикент, на альпинистскую базу «Артуч». Обычные комнаты в зависимости от количества кроватей можно снять здесь за 30-50 сомони, а коттеджи с удобствами – за 120 сомони на человека в сутки. Стоимость специального тура - 400 сомони, куда включен транспорт до самого альплагеря, гид во время походов на горы, 3-разовое питание, проживание, сауна, аренда палаток и другого снаряжения. Здесь можно также покататься на ослах и порыбачить в тишине.

​​​​​​​Культурно-развлекательные места для отдыха

Во многих зонах отдыха в летний сезон работают дискотеки, а также в таких, как «Кохи Малика», «Бахористон», периодически проводятся концерты. Молодежи для хорошего отдыха нужен бассейн, недорогое питание и, конечно же, развлечения.

Если вы любитель оторваться по полной, то вам на 28-й км от столицы - в «BNDS Outdoor» - один из немногих загородных баров Душанбе, где можно не только отдохнуть, но и повеселиться в самый жаркий сезон года. Посетителям предлагают алкогольные и безалкогольные напитки, бассейн, самую лучшую музыку, а самое главное – танцпол, что в совокупности обеспечит сумасшедший отдых за 100-200 сомони с человека.

Хотя кто-то в комментариях относительно этого места пишет: «Просто глупые пьяные дети, ужасная еда», - надеемся, это не остановит любителей танцев на природе и не помешает им оторваться по полной.

​​​​​​​Где лучше отдыхать пожилым людям?

Пожилым людям больше всего подходят спокойные места, где много зелени и тишина по вечерам и где можно не просто отдохнуть и расслабиться, но также поправить свое здоровье и пройти лечебные процедуры.

Многие таджикистанцы предпочитают отдыхать в санаториях «Зумрад», «Ходжа оби гарм», «Сароб», «Бахористон», «Хаватаг», «Шохамбары», физлечебнице г.Худжанда, где лечат болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, дерматологические, урологические заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.

Средняя стоимость однодневного отдыха и лечения в вышеперечисленных заведениях колеблется от 130 до 960 сомони.

​​​​​​​Где лучше отдохнуть с детьми?

Лучшими для детей считаются бюджетные зоны отдыха в Варзобе, где есть детские площадки. Но такого разнообразия, как на зарубежных курортах, чтобы в зонах отдыха были построены аквапарки, дельфинарии, места детских развлечений с игровыми автоматами и прочим, у нас, увы, пока еще нет.

Зона отдыха «Ёс» в Рамите тоже можно считать хорошим вариантом для семейного отдыха – пологий вход в воду в бассейне, комфортные номера, топчан. Как пишут те, кто там отдыхал, с детей берут по схеме: 2 ребенка = 1 взрослый, а это, между прочим, 10 долларов. Если ехать с ночевкой, то необходимо заплатить от 30 до 120 долларов на человека. В стоимость ничего, кроме номера, не входит. Оценивают как уровень хорошей трёхзвёздочной гостиницы за рубежом.

С детьми также можно отдохнуть «дикарем», сняв квартиру или дачу неподалеку от Кайраккумского или Нурекского водохранилищ. Это обойдется вам двое дешевле, чем предлагают в курортных зонах.

​​​​​​​Заключение

Каким бы ни было лето, его нужно провести с пользой. А поэтому надо отдыхать. Может, кому-то отдых и за 960 сомони за ночь покажется приемлемым, а всем бюджетным советуем отдыхать у речки на топчанах или ехать «на деревню, к бабушке».