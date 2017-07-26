В Москве температура воздуха на базовой метеостанции к полудню 26 июля успела подняться до +26,8°C, передает «Интерфакс».

«Сегодня зафиксирован самый жаркий день с начала года», — сообщили в городском метеобюро.

Уточняется, что предыдущий температурный максимум 2017 года был отмечен 30 июня — +26,7°C.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Москве в среду продолжит расти.

Ранее сообщалось, что тридцатиградусная жара установится в Москве на рабочей неделе, местами ожидается до +33°C, но в субботу в столичный регион придут проливные дожди со шквалистым ветром.