Местная прокуратура выясняет причины суицида отца солдата, сообщил «АП» источник в правоохранительных органах области.
Напомним, в Худжанде 17 июля текущего года повесился 25-летний военнослужащий. Он служил в стройбате в Душанбе, и был направлен на строительные работы в Худжандский филиал Военного института.
Источник в военной прокуратуре Худжандского гарнизона сообщил «АП», что солдат был найден повешенным в подвале здания указанного филиала института.
Военнослужащий - житель селения Пошкент Истаравшанского района области Зиёдулло Сангинов - служил в воинской части 14003 (строительный батальон) города Душанбе.
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Азиз3 часа назад
Это пятно позора МО РТ!
ShaITan4 часа назад
Otmenit eti stroibaty, sovkovoe proshloe. Pust gospodryadchik stroit takie obekti, khot kakie to rabochie mesta budut. Chto mojet byt secretnogo vzdanii instituta? Eto lish kormusha dlya korupcionera, soldaty besplatnaya rabsila