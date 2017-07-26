В стране до сих пор полностью не сформировано электронное правительство, все из-за того, что в стране мало необходимых специалистов. Но их уже готовят.

«Для обучения наших магистров в сфере электронного правительства мы пригласили специалистов из-за рубежа, - сказала Лутфия Абдулхоликзода, ректор Института госуправления при президенте Таджикистана сегодня на пресс конференции в Душанбе.

По ее словам, для развития в будущем «электронного правительства» в институте госуправления стали обучать новой специальности - «информационная безопасность». Этим как раз и занимались приглашенные педагоги.

«Такой специализации пока нет ни в одном другом вузе страны – говорит она. - В этом году мы уже смогли отправить 23 соответствующих специалиста, которые окончили наш институт во все госучреждения регионов республики».

По ее словам, институт госуправления стал одним из самых престижных вузов страны, поскольку готовит кадры в сфере государственного управления, а также способствует повышению квалификации государственных служащих.

По данным ректора, в настоящее время в системе государственной службы Таджикистана насчитывается около 18 тысяч государственных служащих, 22% из них - женщины.

Таджикистан уже несколько лет работает над внедрением электронного правительства. Есть специальная «Концепция формирования электронного правительства в РТ» от 2011 года, и специальная программа по ее реализации. Первый этап формирования электронного правительства предполагал создание активных интернет-сайтов госведомств, однако до сих пор многие ведомства не имеют свои порталы.

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