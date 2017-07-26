Производство драгоценных металлов в Таджикистане в первом полугодии этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года увеличился на 70%, сообщил министр промышленности и новых технологий РТ Шавкат Бобозода на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что конкретные цифры по объему произведенных драгоценных металлов находятся под грифом секретности.

Министр подчеркнул, что данная отрасль поддерживается правительством и президентом страны. «Мы привлекаем большие инвестиции в эту отрасль. Она является трудоемкой, но здесь очень высокая, стабильная средняя заработная плата. Конечно, условия труда оставляют желать лучшего. И в этом плане мы должны требовать от наших партнеров те обязательства, которые они взяли на себя при получении лицензии», - сказал он.

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Бобозода отметил, что развитие горнорудной промышленности является комплексным извлечением. «Это не то, что получили месторождение, берем только золото. Мы должны брать попутно также серебро, медь и другие металлы», - подчеркнул он.

Между тем, по словам начальника управления горнорудной промышленности и драгоценных металлов Минпрома Бахтиёра Шарипова, производства металла №1 (золото) в первом полугодии этого года увеличился на 15-22%, а металла №2 (серебро) - до 64%.

«Несмотря на продолжающийся мировой экономический кризис, производство драгоценных металлов на предприятиях отрасли хорошо налажено. Плюс к этому, существует большой спрос на драгметаллы на мировом рынке», - сказал он.

Шарипов подчеркнул, что вся производимая в Таджикистане продукция закупается финансовыми структурами республики для поддержки курса национальной валюты. Драгметаллы приобретаются Национальным банком Таджикистана и Министерством финансов по мировым ценам в иностранной валюте.

По его словам «предприятия, занимающиеся добычей драгметаллов, своевременно платят государству налоги, а 80% работников таких предприятий должны быть гражданами Таджикистана», - добавил он.

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Отметим, что лицензии на добычу драгоценных металлов в Таджикистане в основном получают китайские компании, которые обычно открывают совместные с таджикским бизнесом предприятия.

Напомним, по итогам прошлого года в Таджикистане было произведено более 5 тонн золота и 3,2 тонны серебра, которое обычно добывается теми же компаниями попутно с золотом. Выпуск золота по сравнению с 2015 годом увеличился на 500 кг, а серебра – на 200 кг.

Добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное казённое предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

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