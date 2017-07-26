Таджикская делегация молодых предпринимателей участвовала в Летней школе по развитию и поддержке предпринимательской экосистемы (HSE* {sun} 2017), организованной Высшей школой экономики с 17 по 20 июля в Москве.

Таджикская делегация состояла из членов Клуба молодых предпринимателей, представителей Школы бизнеса «Синергии» Таджикистана, Бизнес-инкубатора «55Startups», а также Бизнес-инкубатора и акселератора «Accelerate Prosperity».

Организационным партнером поездки выступила программа Развития ООН в Таджикистане.

Отметим, что ежегодно Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики собирает специалистов, работающих в инновационной экосистеме из разных регионов России на выездной интенсив.

В этом году к данной инициативе присоединились молодые предприниматели из Таджикистана. В целом больше 50 участников данной программы разобрали лучшие практики по работе со стартаперами, обсудили проблемы предпринимательской инфраструктуры и обменялись опытом по их решению.

Летняя школа стартовала с панельной дискуссии на тему развития инновационной отрасли и трендов в предпринимательстве. Спикерами выступили представители Фонда Развития Интернет Инициатив, Инновационного центра «Сколково», Российской венчурной компании, Торгово-промышленной палаты РФ и оператора сотовой связи Tele2.

Участники программы

Коллеги отметили рост интереса к инновационным стартап-проектам со стороны корпораций, выделили тренд на создание блокчейн-проектов и проведение ICO.

Владимир Зубков, профессор Оксфордского университета, рассказал о стартапах студентов Оксфорда, их пути развития, поиска поддержки и о том, как устроена инновационная инфраструктура ведущего вуза.

Программа следующих дней затрагивала темы по созданию «воронки» проектов, продвижению своих программ среди предпринимателей, студентов и школьников, форматом мероприятий и содержанию акселерационных и инкубационных программ.

Интересный ликбез по общению с журналистами и продуктивному взаимодействию с редакциями провели Елена Николаенко (ведущая Россия 24, журналистка в изданиях «Сноб», «Эксперт») и Глеб Прозоров (издатель «Ведомостей»).

Консультант по корпоративным инновациям и управляющий партнер Disruptive.vc Дмитрий Масленников помог региональным руководителям увидеть потенциал для развития и роста своих программ и результатов. Маргарита Зобнина, руководитель департамента исследований ФРИИ, поделилась опытом вовлечения студентов в технологическое предпринимательство: разработанный ею курс по созданию ИТ-проектов был успешно внедрен в более 150 вузах страны.

Участники программы

Важным аспектом обсуждения стали форматы генерации проектов — с проблемой отсутствия стартапов сталкиваются многие регионы. Об этом и об основных аспектах акселерационных программ участникам рассказали Михаил Эрман и Светлана Александрова из Бизнес-инкубатора ВШЭ.

Венчурный инвестор Александр Румянцев рассказал о собственной типологии стартапов, философии венчурных инвестиций и призвал коллег развивать в регионах инновации, сам капиталист готов сотрудничать и активно ищет проекты для вложений.

Отдельным большим блоком для обсуждения стало социальное предпринимательство и его поддержка. Модератором секции стала Татьяна Строганова, директор управления инновационной деятельности ВШЭ. Своим опытом развития и поддержки социальных инноваций поделились коллеги из Фонда «Наше будущее», РАНХиГС, «Рыбаков Фонда», Tele2.

«В процессе подготовки Летней школы нам было важно создать максимально открытую площадку для наших коллег и партнеров, для демонстрации лучших кейсов и практик по работе со стартапами и построению инфраструктурной организации в регионе. Мы пригласили в качестве лекторов и экспертов коллег, чей опыт считаем максимально полезным и ценным для участников почти из всех регионов страны», - говорит руководитель летней школы HSE{sun}, куратор по работе с регионами Артем Крицын.

По завершению Летней школы таджикская делегация молодых предпринимателей посетила офис Фонда Развития Интернет Инициатив и познакомилась с лучшими практиками инновационных проектов России, которые продвигаются на глобальном рынке.