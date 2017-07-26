Прокуратура Согда в первом полугодии 2017 году расследовала 1021 уголовное дело, об этом на пресс-конференции журналистам сообщил прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов.

Прокурор области отметил, что за данный период прокуратура области расследовала 1021 уголовное дело, 580 из них отравлены в суды для рассмотрения.

«За данный период на территории области зарегистрированы 8 случаев убийств, что меньше на 8 случаев показателя аналогичного периода 2016 года. Все эти случаи были раскрыты сотрудниками правоохранительных органов» - отметил он.

По его словам, за данный период было возбуждено и расследовано 128 уголовных дел коррупционного характера, в том числе 40 уголовных дел по статье 245 (Присвоение или растрата) и 10 уголовных дел по статье 319 (получение взятки) УК РТ.

Прокурор области также отметил, что за данный период на территории Согда было зарегистрировано 3357 преступлений, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 28 случаев или на 0.84 %. Раскрываемость преступлений составила 91.5 %.

Хабибулло Вохидов также сообщил журналистам, что за указанный период были возбуждены уголовные дела в отношении 5 сотрудников правоохранительных органов, в том числе в отношении одного сотрудника - за коррупционное преступление. В отношении остальных за превышение должностных полномочий.

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