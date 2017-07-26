Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Как заявили в Государственной миграционной службе, это было сделано из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта, пишет meduza.io.

Поводом стал тот факт, что в 2015 году в анкете Саакашвили написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами. При этом он был заочно арестован в Грузии.

О намерении президента Украины Петра Порошенко лишить его гражданства Саакашвили заявлял вскоре после отставки с поста губернатора в конце 2016 года.

В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, так как он получил украинский паспорт. Жена Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов. О том, есть ли у Саакашвили какое-то гражданство помимо украинского, ничего не сообщалось.