Президент решил ознакомиться с социально-экономическом положением этого южного района и пообщаться с местным населением.

Как сообщает пресс-служба главы государства, выехал в Бальджуван президент раннним утром, и уже успел сдать здесь в эксплуатацию два новых жилых дома, в которых будут справлять новоселье государственные служащие, инвалиды, социально незащищенные граждане. Для строительства новых домов из госбюджета страны израсходованы около 8 миллиона сомони.

Уже успел сдать Эмомали Рахмон и новое здание районного отдела образования, построенное за 2 миллиона сомони.

Президент дал старт строительству автодороги Кангурт-Бальджуван-Ховалинг, протяженность которой составит 43 км. Для строительства данной дороги выделено 11,8 миллионов долларов США.

Президент призвал строителей дороги качественно выполнить свою работу, передает его пресс-служба.