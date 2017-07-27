Начальник отделения милиции джамоата Зираки ОМВД города Куляб Бахтиёр Каландаров задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства Таджикистана в момент получении взятки в размере 3 тыс. 400 сомони, сообщает пресс-центра Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией республики.

Начальник отделения милиции за не возбуждение уголовного дело потребовал у гражданина Т. в качестве взятки 4 тыс. сомони, из которых 600 сомони получил сразу.

В момент получения оставшейся части суммы в размере 3 тыс. 400 сомони он был задержан с поличным.

По данному факту возбуждено уголовное дело.