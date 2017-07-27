Аброр Азимов, подозреваемый в теракте в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибло 15 человек

Сотрудники ФСБ заставили обвиняемого по делу о теракте в петербургском метро Аброра Азимова «отказаться от претензий в части пыток в секретной тюрьме», сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

Как пишет Медуза, по словам юриста, оперативники ФСБ вынудили Азимова написать соответствующее заявление, угрожая физической расправой «над ним и родственниками». Он добавил, что оперативники «ходят [к его подзащитному] постоянно», хотя он неоднократно ходатайствовал о запрете этого.

24 июля издание Republic сообщило, что братья Аброр и Акрам Азимовы, обвиняемые в организации теракта в петербургском метро, пожаловались в ЕСПЧ на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье перед официальным задержанием. Жалобы подали и трое осужденных по другим делам.

Ранее защита Акрама Азимова заявляла, что считает сфальсифицированными протокол и видеозапись его задержания в Москве.

Материал о «секретной тюрьме» ФСБ написал журналист РБК Илья Рождественский. Он предложил руководству РБК шесть вариантов материала, однако его было решено не публиковать. В результате статья вышла на Republic, а Рождественский уволился из РБК.

«Секретную тюрьму» ФСБ в своих жалобах в ЕСПЧ также описали Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, осужденные за попытку подрыва поезда «Сапсан» в июне 2011 года.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отказалась поверить в существование «секретных тюрем» ФСБ.

Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 3 апреля: смертник подорвал себя в вагоне поезда, который в момент взрыва находился в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Жертвами взрыва в подземке Санкт-Петербурга стали 15 человек, еще несколько десятков получили ранения. Кроме того, еще одно взрывное устройство было в тот же день обнаружено на станции «Площадь Восстания» – его удалось обезвредить.