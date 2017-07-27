По итогам второго квартала 2017 года чистая прибыль Facebook выросла на на 71% и составила $3,89 млрд, прошлогодний результат — $2,28 млрд. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РБК.



«У нас были хороший второй квартал и первая половина года», — заявил основатель Facebook Марк Цукерберг. «В нашем сообществе два миллиарда человек, и мы сосредотачиваемся на том, чтобы люди стали ближе к друг другу», — добавил он.

Помимо прибыли, увеличивается и аудитория компании: заходивших в соцсеть хотя бы раз в месяц уже два миллиарда.

По итогам второго квартала 2017 года Facebook на 47% увеличила доходы от рекламы, они выросли с $6,24 до 9,16 млрд.

При этом 87% от рекламных доходов приходятся на мобильную рекламу. В прошлом году этот показатель был на уровне 84%.Еще компания получила $157 млн в виде различных выплат.

Таким образом, доход Facebook во втором квартале — $9,32 млрд, что на 45% больше результата за этот же период прошлого года ($6,436 млрд). Прибыль компании на одну акцию $1,3, в то время как в прошлом году была $0,7.

Компания также опубликовала данные о своей аудитории. По усредненным данным, в июне 2017 года активными пользователями соцсети, которые заходят в нее хотя бы раз в день, были 1,32 млрд человек (рост на 17%). Количество тех, кто заходит в соцсеть раз в месяц выросло также на 17% и составило 2,01 млрд человек.